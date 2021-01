En Texas: Ya son 18 cargos de homicidio contra el ”asesino de ancianas”

Billy Chemirmir, un hombre acusado de asfixiar a más de una docena de mujeres que viven en casas de retiro del norte de Texas y robarles sus joyas, ha sido acusado de otro cargo de homicidio capital, lo que eleva el total a 18.

El 29 de diciembre de 2020, un gran jurado del condado de Dallas emitió un cargo de asesinato capital por la muerte de Glenna Day, de 87 años, quien fue asesinada el 15 de octubre de 2016 en The Tradition-Prestonwood, un complejo de viviendas para personas mayores en Dallas.

Chemirmir, quien cumplió 48 años, le habían impuestos en diciembre pasado más cargos de asesinato capital por la muerte de Joyce Abramowitz, de 82 años, Margaret White, de 86, y Doris Wasserman, de 90 años. Las tres vivían en The Tradition-Prestonwood, un complejo de viviendas para personas mayores en Dallas.

Como en casos anteriores, se cree que las tres mujeres fueron asfixiadas con una almohada o asfixiadas hasta morir antes de ser robadas, aunque se desconoce la naturaleza exacta de su muerte. Los investigadores dijeron que Chemirmir se hizo pasar por un trabajador de mantenimiento para tener acceso a los apartamentos de las mujeres y luego vendió o empeñó sus joyas.

Abramowitz murió en julio de 2016, White en agosto de 2016 y Wasserman en diciembre de 2017.

El verano pasado, la familia de Abramowitz y White se unió a otras cuatro familias cuyos seres queridos murieron en un lapso de tres meses en una demanda contra el centro de vida para personas mayores de Dallas alegando que falló en cuanto a seguridad y permitió repetidamente a un asesino en serie ingresar a la propiedad.

La demanda dice que la unidad de Abramowitz fue robada en abril de 2016, fue encontrada muerta tres meses después.

En diciembre de 2019, la familia de Wasserman presentó una demanda separada contra The Tradition-Prestonwood Assisted Living and Memory Care, diciendo que ella no murió por causas naturales y que la instalación no proporcionó la seguridad adecuada para los residentes. La demanda dice que después de la muerte de Wasserman, se determinó que faltaban joyas de su apartamento por valor de $8,500.

Tradition-Prestonwood dijo en un comunicado el año pasado que "considera a todos nuestros residentes como familia" y que se basó en los investigadores de la policía de Dallas y en el médico forense del condado de Dallas, que inicialmente dictaminó que las muertes eran causas naturales.

“Esos fallos duraron más de 27 meses”, dice el comunicado. "The Tradition-Prestonwood ha cooperado con todas las autoridades y seguirá haciéndolo".

Ya son 12 cargos de homicidio los que enfrenta. Así los mataba presuntamente Billy Chemirmir.

Muchas de las muertes que ahora se atribuyen a Chemirmir se enumeraron inicialmente como causas naturales y, a menudo, las muertes no se investigaron porque no había sospechas de juego sucio.

Sin embargo, después de que una mujer que vivía en Preston Place en Plano sobreviviera a un ataque en marzo de 2018, Chemirmir fue identificada como sospechoso y arrestado.

La información de ese incidente finalmente llevó a los detectives a investigarlo por múltiples muertes cuando comenzaron a revisar cientos de casos de muerte natural para identificar a otras víctimas potenciales.

En julio de 2019, NBC 5 habló con las familias de Juanita Purdy, Leah Corken y Glenna Day, todas mujeres que vivían en el cuarto piso de The Tradition-Prestonwood en Dallas y todas cuyas familias creían que eran víctimas de Chemirmir después de que murieron repentinamente durante un lapso de tres meses en 2016.

Las familias presentaron una demanda y luego alegaron que la comunidad de ancianos fracasó en lo que respecta a la seguridad y permitió repetidamente que un asesino en serie ingresara a la propiedad.

En febrero de 2020, las familias de otras dos mujeres, Ann Conklin y Miriam Nelson, que también son presuntas víctimas de Chemirmir, presentaron una demanda por separado diciendo que la Comunidad de Jubilados de Preston Place ponía en riesgo a sus familiares al poner las ganancias sobre las personas y no tomar los "pasos necesarios" para proteger a sus seres queridos.

Preston Place se ha negado previamente a comentar sobre litigios en curso.

Karen Harris y su esposo, Cliff Harris, miembro del Salón de la Fama de los Dallas Cowboys, dijeron que la comunidad de adultos mayores ignoró la actividad preocupante y dijo que Billy Chemirmir visitó a su difunta madre, Miriam Nelson, dos días antes de su muerte en 2016.

Tan pronto como se fue, Miriam dijo que denunció al hombre sospechoso a la gerencia, luego a su hija Karen, pero su familia dijo que la información nunca se compartió con los residentes ni con la policía.

Karen Harris dijo que fue solo después de la muerte de su madre que se enteraron de que otros residentes habían informado que Chemirmir había invadido la propiedad en los meses anteriores, pero que la administración no compartió esa información.

Jennie Bassett dijo que descubrió el cuerpo de su madre, Ann Conklin, en el piso de su apartamento pocos días después de la muerte de Miriam Nelson.

Hasta el miércoles, Chemirmir todavía estaba detenido en la cárcel del condado de Dallas con una fianza fijada en 11.6 millones. Esa cantidad puede aumentarse con las acusaciones adicionales.

Chemirmir, un inmigrante de Kenia, también tiene una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ya que se encuentra en el país ilegalmente.

Hasta la fecha, Chemirmir ha sido acusado formalmente de 17 cargos de asesinato capital por la muerte de Leah Corken, 83, Juanita Purdy, 82, Mary Brooks, 88, Minnie Campbell, 84, Ann Conklin, 82, Rosemary Curtis, 75, Norma French, 85 , Doris Gleason, 92, Lu Thi Harris, 81, Carolyn MacPhee, 81, Miriam Nelson, 81, Phyllis Payne, 91, Phoebe Perry, 94, Martha Williams, 80, Joyce Abramowitz, 82, Margaret White, 86 y Doris Wasserman, 90.

También ha sido vinculado a través de informes de médicos forenses y presentaciones de casos civiles en otras siete muertes, lo que eleva el total a 24 muertes en el norte de Texas, según The Dallas Morning News.

Un cargo de asesinato capital en Texas conlleva uno de dos castigos, la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En 2019, la oficina del fiscal de distrito del condado de Dallas, John Creuzot, presentó documentos que indicaban que tenían la intención de solicitar la pena de muerte en el caso de Lu Thi Harris, quien murió el 20 de marzo de 2018.

En el pasado, el abogado de Chemirmir le dijo a NBC 5 que su cliente sostiene que es inocente de los cargos.

En diciembre de 2019, el representante estatal Jared Patterson, republicano por Frisco, presentó la HB 723, que requeriría que los funcionarios notifiquen a los familiares más cercanos cuando se modifique un certificado de defunción. Al menos un miembro de la familia le dijo a The Dallas Morning News que no tenía idea de que las autoridades sospechaban que su madre fue asesinada y que su certificado de defunción fue modificado a "indeterminado" hasta que se hiciera pública una lista de posibles víctimas.

