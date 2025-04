1 de cada 5 escuelas de Texas obtuvo una calificación D o F, según datos

Las calificaciones de las escuelas públicas de Texas —que evalúan la calidad de la educación de los distritos a sus estudiantes— cayeron drásticamente después de que el estado implementara estándares de calificación más estrictos, según datos publicados el jueves.

Las bajas calificaciones de rendimiento en la escala estatal de la A a la F preparan el terreno para graves consecuencias. Los padres podrían matricular a sus hijos en un campus diferente y las empresas podrían renunciar a invertir en esas comunidades. Los distritos que obtengan calificaciones reprobatorias consecutivas pueden enfrentar severas sanciones estatales, como la orden de cerrar las escuelas con bajo rendimiento o la intervención del estado.

La publicación de las calificaciones del año escolar 2022-23 el jueves marcó la primera vez en cinco años que se hacen públicas las calificaciones reprobatorias de los distritos. El porcentaje de escuelas en el estado que obtuvieron una calificación de F aumentó del 4.5% en 2019 al 7.6% en 2023.

De las 8,539 escuelas públicas evaluadas en el estado, el 19.3% obtuvo una A. Otro 33.6% obtuvo una B, el 24.7% una C y el 14.8% una D.

El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth fue el único distrito cuya escuela obtuvo una calificación de F durante cinco años consecutivos, cumpliendo con los requisitos para una intervención estatal, el nivel más alto de intervención estatal.

Las puntuaciones de rendimiento de las escuelas y distritos se basan en tres categorías: el desempeño de los estudiantes en las pruebas estatales y el cumplimiento de los estándares de preparación para la universidad y la carrera profesional; la mejora de los estudiantes con el tiempo; y la eficacia con la que las escuelas educan a los estudiantes más desfavorecidos del estado.

El comisionado de la TEA, Mike Morath, interpretó las caídas de 2022-23 como una estabilización del progreso estudiantil tras la rápida recuperación tras la pandemia. Mientras tanto, los distritos escolares de todo el estado afirman que los nuevos estándares de rendición de cuentas dificultaron la obtención de una calificación alta.

Las calificaciones bajaron para los distritos con estándares más estrictos

Las calificaciones de 2023 muestran que el 56% de las escuelas preparatorias de Texas tuvieron más estudiantes de último año que demostraron estar listos para la universidad, el ejército o el mundo laboral que el año escolar anterior. Al mismo tiempo, casi el 90% de los campus experimentaron una disminución en su puntaje de preparación estudiantil, lo que refleja los estándares más altos que entraron en vigor ese año.

“Seguimos elevando el estándar para que Texas sea líder en la preparación de estudiantes para el éxito postsecundario”, dijo Morath durante una llamada con periodistas el martes.

En el año escolar 2022-23, por primera vez, la TEA solo otorgó una A en preparación para la universidad y la carrera profesional cuando el 88% de los graduados de una escuela se consideraban listos para la vida después de la preparatoria. Esto representa un aumento con respecto al 60% en años anteriores.

Una batalla legal bloqueó la publicación de las calificaciones durante 19 meses. Más de 120 distritos en todo el estado argumentaron que la TEA no les avisó con la suficiente antelación antes de implementar estándares más estrictos de preparación para la universidad y la carrera profesional.

A principios de este mes, un tribunal de apelaciones dictaminó que Morath no excedió su autoridad cuando realizó esos cambios, autorizando a TEA a hacer públicas las calificaciones A-F de 2023.

El papel que juega la pobreza en las calificaciones

Los distritos con tasas más altas de estudiantes de bajos ingresos tuvieron mayor probabilidad de obtener una D o una F que sus contrapartes con mayores recursos. Casi ninguno de los distritos escolares con una tasa de estudiantes de bajos ingresos inferior al 20% recibió una calificación general de D o F.

Las escuelas en zonas de bajos ingresos a menudo trabajan con menos recursos para cumplir con los mismos objetivos que el resto de las escuelas del estado. Quienes se oponen al sistema de calificación afirman que es injusto para las escuelas que trabajan con menos recursos y que no refleja las enormes necesidades educativas de los estudiantes provenientes de familias con dificultades.

Las escuelas con bajo rendimiento crónico ponen a los distritos en riesgo de sanciones

Las calificaciones publicadas el jueves muestran que la Academia de Liderazgo de Forest Oak de sexto grado en Fort Worth fue la única escuela que acumuló cinco años consecutivos de calificaciones reprobatorias.

Los docentes han tenido dificultades para desarrollar currículos de alta calidad en matemáticas y lectura debido a la rotación de personal directivo, lo que ha contribuido a años de bajas calificaciones de rendimiento, declaró la superintendente del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth, Karen Molinar.

“Las calificaciones no son nuevas para nosotros, aunque se acaban de publicar”, afirmó Molinar. “Estamos implementando cambios. Son muy audaces, pero con un sentido de urgencia”.

Molinar indicó que el distrito contará con la ayuda de la Universidad Wesleyana de Texas para supervisar las operaciones. Este tipo de colaboración es un salvavidas para los distritos con dificultades: ceder la gestión de escuelas con bajo rendimiento a una organización sin fines de lucro, una universidad o una escuela chárter significa una pausa de dos años en las sanciones.

La junta escolar del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth también votó el mes pasado a favor del cierre de la Academia de Liderazgo del sexto grado de Forest Oak y el traslado de los estudiantes a la Academia de Liderazgo de la Escuela Intermedia Forest Oak.

Al menos otros cinco distritos escolares en todo el estado tenían campus con cuatro años de calificaciones inaceptables, lo que los acerca a sanciones estatales.

Uno de esos distritos, el Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls, cerró la Escuela Intermedia Kirby en 2023 y trasladó a los estudiantes a un nuevo edificio. Sin embargo, un portavoz de la TEA afirmó que la dirección del distrito se mantuvo prácticamente igual, lo que significa que sus malas calificaciones, y la posibilidad de sanciones estatales que conllevan, los acompañarán en su nuevo campus.

Esta historia fue publicada originalmente por The Texas Tribune y distribuida en colaboración con The Associated Press.