FBI: hombre de Texas que irrumpió en el Capitolio amenazó con matar a su familia si lo delataban

El FBI arrestó a un hombre de Wylie acusado de amenazar con matar a los miembros de su propia familia si lo delataban por participar en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Guy Reffitt fue arrestado el sábado y el FBI encontró dos armas de fuego en su casa que supuestamente llevó consigo a Washington. Está acusado de entrada ilegal por estar en el Capitolio de los Estados Unidos y de obstrucción a la justicia por amenazar a su familia para impedirles hablar.

Según una denuncia penal, Reffitt es miembro de un grupo extremista de la milicia y le dijo a su familia que fue al Capitolio para "proteger el país".

La denuncia del FBI incluía siete fotografías tomadas de un video de Reuters y transmitidas por FOX News que, según los investigadores, mostraban a Reffitt fuera del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero enjuagándose los ojos con agua mientras usaba un chaleco táctico y un casco negro. Los investigadores dijeron que compararon esas fotos con la foto de su licencia de conducir de Texas para verificar su identidad.

Los datos de su teléfono celular también confirmaron que estaba en el Capitolio al momento del asalto, dijo el FBI.

Según la denuncia del FBI, Reffitt publicó un comentario en el sitio web de "Texas Freedom Force, un grupo de milicias extremistas", en octubre utilizando el mismo número de teléfono celular.

Brandon Burkhart, el presidente de "This is Texas Freedom Force", dijo que Reffitt se inscribió para unirse al grupo en junio de 2020, pero no asistió a ninguna reunión ni manifestación.

Burkhart también cuestionó la caracterización del grupo por parte del FBI.

"No somos una milicia", dijo.

Mientras registraban la casa de Reffitt en Wylie el sábado, los agentes dijeron que entrevistaron a la esposa, el hijo y la hija de Reffitt.

La denuncia dio el siguiente relato de lo que los familiares dijeron a los agentes:

El 8 de enero, Reffitt y otro hombre regresaron a su casa en Wylie. Les dijo a sus familiares que fue a Washington para "proteger el país" e "irrumpió en el Capitolio".

El 11 de enero, Reffitt dijo a los miembros de la familia que tenía que "borrar todo" porque el FBI lo estaba "vigilando".

Le dijo a su hijo que si "cruzaba la línea" y lo denunciaba a la policía, tendría que "hacer lo que tenía que hacer".

"¿Nos estás amenazando?" dijo el hijo, según la denuncia.

"No pongas palabras en mi boca", respondió.

El hijo tomó sus comentarios como una amenaza de matarlo, dijo el FBI.

Reffitt también amenazó con "poner una bala" en el teléfono celular de su hija si ella lo grababa.

Su esposa lo citó diciendo: "Si me delatas, eres un traidor y sabes lo que les sucede a los traidores. A los traidores les disparan ".

Los agentes dijeron que Reffitt admitió que fue al Capitolio el 6 de enero, pero afirmó que no entró.

Reffitt fue arrestado el 15 de enero y acusado de obstrucción de la justicia por las amenazas hechas contra su familia el 11 de enero, donde el FBI asegura que amenazó con usar la fuerza física para "obstaculizar, retrasar o prevenir la comunicación a un agente de la ley sobre información relacionada con la comisión o posible comisión de un delito federal ". Reffitt permaneció bajo custodia el lunes y probablemente comparecerá ante un juez en Sherman el martes.

En una entrevista telefónica el lunes, el hijo de 18 años de Reffitt, Jackson, dijo que su padre, que trabajaba en el negocio petrolero y ha estado tratando de iniciar una empresa de seguridad privada, se obsesionó cada vez más con la política durante los cuatro años de la administración Trump y se unió un grupo de milicias de extrema derecha conocido como los "tres por ciento".

"Son bastante buenos", dijo Jackson Reffitt.

Dijo que su padre creía en las falsas afirmaciones de Trump de que las elecciones estaban manipuladas.

"Lo amo, pero lo odio", dijo el hijo sobre su relación con su padre.

Jackson Reffitt, un graduado de la escuela secundaria de Wylie en 2020 que se describió a sí mismo como liberal y dijo que comienza la universidad el martes, culpó a Trump por empujar a su padre hacia la extrema derecha.

"Yo digo que (Trump) simplemente manipuló incluso a los miembros de mi propia familia", dijo. "Obviamente, no me gustan sus métodos".

Cuando se le preguntó si creía que su padre era peligroso, Jackson Reffitt dijo que no lo creía, pero agregó: "Realmente ya no lo conozco".

Reffitt es la cuarta persona arrestada en el norte de Texas por el FBI en relación con el levantamiento del 6 de enero. Los otros tres nombrados públicamente son Jenna Ryan, Troy Smocks y Larry Brock.

El reportero de investigación senior de NBC 5, Scott Friedman, contribuyó a este informe.