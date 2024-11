Abbott emite orden ejecutiva contra agentes del gobierno chino en Texas

El gobernador Greg Abbott emitió el lunes una orden ejecutiva por la que ordena al Departamento de Seguridad Pública de Texas que persiga y detenga a las personas que intenten ejecutar operaciones de influencia en nombre del gobierno chino para devolver a disidentes a China.

La medida de Abbott responde a la "Operación Caza del Zorro", una iniciativa del gobierno chino que pretende erradicar la corrupción en ese país, pero que en la práctica también se ha utilizado para intimidar a ciudadanos chinos residentes en el extranjero, acosar a activistas chinos prodemocracia e incluso repatriar por la fuerza a disidentes y funcionarios del gobierno en algunos casos. El Departamento de Justicia estadounidense ha procesado con éxito a personas en relación con la iniciativa china.

"El Partido Comunista Chino ha emprendido una campaña mundial de acoso contra disidentes chinos para intentar repatriarlos por la fuerza a China", declaró Abbott en un comunicado de prensa. "Texas no tolerará el acoso o la coerción de los más de 250,000 individuos de ascendencia china que legalmente llaman a Texas su hogar por parte del Partido Comunista Chino o sus atroces apoderados".

La oficina de Abbott no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Conor Hagan, portavoz de la oficina del FBI en Houston, dijo que la agencia ha impulsado una campaña pública desde enero para poner fin al acoso, la intimidación y la agresión de personas en Estados Unidos por parte de gobiernos extranjeros. El FBI está buscando víctimas potenciales en el área de Houston que hayan sido acosadas por agentes del gobierno chino.

Hagan dijo que el gobierno chino ha atacado a sus propios ciudadanos que viven en Estados Unidos, así como a ciudadanos naturalizados y nacidos en Estados Unidos que tienen familia en el extranjero.

"Sus acciones violan la legislación estadounidense y nuestros preciados derechos y libertades individuales", escribió Hagan en un correo electrónico.

La oficina del FBI en Houston ha habilitado una línea directa para las personas que crean ser víctimas de este tipo de acciones por parte del Partido Comunista Chino: (713) 693-5000..

El representante estatal Gene Wu, demócrata de Houston, que nació en China y emigró a Estados Unidos, aplaudió el martes la medida de Abbott.

"La capacidad de decir lo que se piensa y vivir libremente son las promesas fundamentales del Sueño Americano, y cualquiera que pretenda quitarlas va en contra de los valores de Texas", dijo Wu.

El año pasado, Wu criticó a los republicanos de Texas por impulsar una ley que prohibiría a ciudadanos y entidades extranjeras de países como China comprar terrenos en Texas. Instó a Abbott a apoyar también a los inmigrantes chinos oponiéndose a dicha legislación.

Según la orden ejecutiva de Abbott, el Gobierno chino ha establecido "comisarías de policía» en todo el mundo, y se rumoreaba que una de ellas estaba en Houston.

"Seguiremos haciendo todo lo posible para proteger a los tejanos de las acciones ilegales y represivas del Partido Comunista Chino", dijo Abbott.

Abbott encargó al DPS que identificara y acusara a las personas sospechosas de delitos relacionados con la "Operación Caza del Zorro"; que trabajara con las autoridades locales y federales para evaluar los incidentes en los que gobiernos extranjeros acosan a los tejanos; que proporcionara recomendaciones políticas sobre cómo contrarrestar estas amenazas y que estableciera una línea directa para denunciar presuntos actos de coacción relacionados con la "Operación Caza del Zorro".

El jueves, Abbott emitió una segunda orden ejecutiva destinada a reforzar los sistemas de los organismos estatales y las instituciones públicas de enseñanza superior para evitar que naciones extranjeras hostiles puedan acceder a ellos.

Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido en colaboración con The Associated Press