Incendio forestal consume miles de acres y provoca evacuaciones en Texas

Un incendio forestal en el condado de Palo Pinto ha consumido miles de acres y provocó evacuaciones, informaron las autoridades.

El incendio, denominado Dempsey Fire, consumió 6,500 acres el viernes por la noche en un área rural al oeste de Mineral Wells y estaba contenido en un 12%, expresó el Servicio Forestal de Texas A&M.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Todos los flancos del incendio están activos. Las cuadrillas se enfocan en la seguridad de la vida, la protección de estructuras y el establecimiento de líneas de contención”, alertó el Servicio Forestal.

La Oficina del Sheriff del condado de Palo Pinto dijo que se realizaron las evacuaciones en el área al norte de la US 180, al sur de Texas 254, al este de Farm-to-Market 4 y al oeste de Texas 337.

"El incendio Dempsey ha mostrado una actividad de incendio extrema a medida que las temperaturas aumentaron durante la tarde, el incendio avanzó con fuerza hacia el noroeste y saltó el río Brazos y FM Rd", escribieron Mineral Wells Fire y EMS a través de Facebook.

Asimismo, la oficina del alguacil dijo que la ciudad de Graford debería estar haciendo preparativos para evacuar.

Las donaciones se pueden entregar a Palo Pinto VFD en 620 Oak Street en Palo Pinto.

NECESITAN DONACIONES PARA EVACUAR LA ZONA

El Departamento de Bomberos de Mineral Wells dijo que se pueden entregar suministros adicionales de socorro contra incendios de 9 a.m. a 2 p.m. el sábado en el estacionamiento de la Iglesia Well of Life, ubicado en 2514 U.S. 180 en Mineral Wells. Los artículos que se necesitan son los siguientes:

Agua

Bebidas deportivas

Gotas para los ojos

Advil/Tylenol

Chapstick

Meriendas no perecederas (a base de proteínas/carbohidratos)

Toallas húmedas