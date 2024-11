Influencer de Texas desesperada por recuperar a su mono tras accidente vehicular

Un mono araña perteneciente a una influencer del área de Dallas tenía una enfermedad causada por la desnutrición cuando la policía lo separó de su dueña durante el fin de semana, según informaron las autoridades.

El mono, llamado Jorgie Boy, fue separado de su dueña, Brandi Botello, el sábado por la mañana después de que la policía de Dallas acudiera a un accidente de tráfico. El conductor fue detenido por conducir en estado de embriaguez, según informó la policía en un comunicado.

La policía no identificó al conductor en el comunicado. Botello dijo a NBC Dallas-Fort Worth que fue acusada de conducir ebria, pero mantuvo que ella no conducía. Dijo que en el momento del accidente, estaba intoxicada y se había desmayado en el asiento del pasajero sosteniendo el mono araña de casi 3 años de edad.

"Ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Me dormí durante el accidente. Ni siquiera sabía que habíamos tenido un accidente", dijo a la emisora. "Yo no conducía".

Ella dijo que ella se movió en el asiento del conductor después del accidente.

"Salté al asiento del conductor. No sabía que habíamos chocado delante de la comisaría. Cuando me di la vuelta había un policía justo allí y estaba tratando de acusarme de conducir, pero yo no conducía", dijo, según NBC Dallas-Fort Worth.

Botello dijo a la comisaría que el conductor era un conocido y que se le acusaba de embriaguez pública.

Ni los humanos ni el mono del coche resultaron heridos de gravedad, según la policía.

Debido a que Botello vive en Irving, un suburbio vecino, el mono fue trasladado al departamento de control de animales de Irving, dijo la policía de Dallas.

La policía de Irving dijo el jueves que a Jorgie Boy se le diagnosticó raquitismo, que describió como "una enfermedad ósea causada por una nutrición inadecuada". El departamento de policía dijo que está recibiendo atención en "un santuario de vida silvestre no revelado en Texas".

Dwan Johns, del Funky Monkey Ranch, un santuario cerca de Fort Worth, Texas, confirmó a NBC News que Jorgie Boy está ahora a su cuidado.

Johns también confirmó que Jorgie Boy pesaba 6 libras - menos de la mitad de un mono araña medio - y que tenía pequeñas fracturas en los huesos, una enfermedad metabólica ósea causada por una mala nutrición, y niveles elevados de hígado y páncreas.

Johns declaró a NBC News que Jorgie Boy le fue entregado legalmente el sábado por el Control de Animales de Irving. Dijo que los controles locales de animales en las ciudades donde está prohibida la tenencia de animales salvajes no pueden hacerse cargo de esos "animales salvajes exóticos peligrosos", como están clasificados los monos araña, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Johns dijo que el mono no sería devuelto a su anterior propietario, informó el Dallas Morning News.

"Inmediatamente lo añadí a mi licencia USDA aquí en nuestro rancho. Así que está legalmente aquí, donde permanecerá", dijo Johns a NBC News. Explicó que como Botello poseía a Jorgie Boy ilegalmente en una ciudad donde los monos araña están prohibidos, la ciudad «podría haberle aplicado la eutanasia sin motivo».

"Afortunadamente estábamos disponibles para acogerlo", dijo Johns.

En Texas es legal poseer algunos animales exóticos, incluidos monos, con permisos, pero la ciudad de Irving prohíbe la tenencia de animales salvajes.

Botello, que tiene 43,000 seguidores en Instagram, ha vuelto a publicar las historias de sus seguidores con el hashtag "#FreeJorgieBoy".

En Instagram, Botello escribió "esta fea y deprimente sensación de soledad que tengo es lo peor", pero dijo que «"no va a dejar de intentarlo!".

"Él significa más para mí que cualquier cosa en este mundo no voy a dejar que un pequeño error me rompa estoy dispuesta a cambiar cualquier cosa y todo por él", escribió.

"Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado es algo real", continuó Botello. "Lo asumí (…) Sé que soy una buena madre […] TODOS LO SABEMOS".

Jorgie Boy tiene su propia presencia en Internet, incluida una cuenta de Instagram con casi 6,000 seguidores que incluye fotos suyas con pijamas, bañándose y vistiéndose con Botello, que lleva su nombre tatuado en la espalda.

La historia de Jorgie Boy se suma a la de Peanut, una ardilla famosa en Instagram a la que las autoridades confiscaron y aplicaron la eutanasia después de que recibieran informes de que el propietario de Peanut tenía ilegalmente animales salvajes en su casa.

Esta nota fue publicada inicialmente Rebecca Cohen para NBC News.