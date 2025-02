¿Podría terminar el cambio de hora en Texas? Algunos legisladores pretenden hacerlo

MCALLEN, Texas — Los legisladores de Texas están reavivando los esfuerzos para eliminar la práctica de décadas de cambiar los relojes dos veces al año.

Varios miembros de la Cámara de Texas y el Senado han presentado una legislación destinada a poner fin a la tradición estacional de perder una hora de sueño en la primavera debido al inicio del horario de verano, solo para ganar la hora de nuevo en el otoño cuando los relojes volver a la hora estándar.

Texas tiene ahora el horario estándar y empezará a aplicar el horario de verano el 9 de marzo.

La mayoría de los proyectos de ley presentados tienen como objetivo adoptar el horario de verano durante todo el año, un esfuerzo que fue impulsado durante la sesión legislativa de 2023, sin embargo, la senadora estatal Judith Zaffirini, D-Laredo, está tratando un enfoque diferente. Su proyecto de ley adoptaría el horario estándar durante todo el año en Texas, la única opción permitida por la ley federal.

Si su legislación se convierte en ley y si el Congreso alguna vez permite a los estados observar el horario de verano durante todo el año, los votantes podrían elegir entre el horario estándar durante todo el año o el horario de verano.

"El cambio de reloj dos veces al año es perturbador e innecesario", dijo Zaffirini en una declaración a The Texas Tribune. "Los estudios han relacionado estos cambios con un aumento de los accidentes de tráfico, efectos negativos para la salud y una disminución de la productividad".

"Texas no necesita esperar a Washington" Will Metcalf, R-Conroe

El proyecto de ley de Zaffirini sigue una legislación similar presentada durante la sesión legislativa de 2023 por el representante Will Metcalf, R-Conroe. Ese proyecto de ley, que habría adoptado el horario de verano durante todo el año, obtuvo el apoyo bipartidista entre los miembros de la Cámara de Texas, pero se estancó en el Senado.

Metcalf volvió a presentar un proyecto de ley para observar el horario de verano durante todo el año en esta sesión, favoreciendo tardes más largas y luminosas.

"Texas no necesita esperar a Washington", dijo Metcalf en un comunicado de prensa. "Al aprobar la HB 1393, demostraremos liderazgo y enviaremos un fuerte mensaje de que los tejanos están listos para avanzar".

La Ley de Horario Uniforme permite a los estados eximirse del horario de verano y mantener el horario estándar todo el año. Si aplican el horario de verano, debe empezar y terminar en las fechas establecidas por el gobierno federal.

Pero eso podría cambiar. La senadora Patty Murray, demócrata de Washington, y Rick Scott, republicano de Florida, han vuelto a presentar la Ley de Protección de la Luz Solar, que convertiría el horario de verano en la norma nacional durante todo el año. En 2022, el Senado de EEUU aprobó un proyecto de ley similar, pero la Cámara de Representantes no lo sometió a votación.

El presidente Donald Trump también prometió deshacerse de los cambios de hora en una publicación en las redes sociales en diciembre, aunque presionó para eliminar el horario de verano.

Los estadounidenses están divididos sobre si quieren seguir con el horario de verano o con el horario estándar, aunque hay más apoyo para deshacerse de los cambios de hora que para dejarlo como está, según una encuesta de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

La encuesta muestra que la mitad de la gente apoya una legislación que elimine los cambios de hora estacionales, mientras que una cuarta parte, el 26%, no lo apoya y el 24% dice no saberlo.

Los expertos en sueño, sin embargo, afirman que la hora estándar es más saludable porque se ajusta más a los ritmos circadianos naturales del cuerpo, que son los que regulan los ciclos de sueño-vigilia, según la Academia Americana de Medicina del Sueño, miembro de la Coalición por una Hora Estándar Permanente.

Por otro lado, David J. Earnest, profesor del Departamento de Neurociencia y Terapéutica Experimental de la Facultad de Medicina de Texas A&M, sostiene que no es tan importante la hora que se adopte como la eliminación de los cambios estacionales.

"El factor clave es que, sea cual sea esa hora, sea regular de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro y, preferiblemente, a lo largo del año", afirma Earnest.

Según él, estos cambios confunden al organismo, sobre todo en niños y ancianos.

Los estudios también han demostrado que los cambios de hora están relacionados con infartos de miocardio, derrames cerebrales y un mayor riesgo de alteraciones del estado de ánimo y hospitalización. También está relacionado con un aumento de los accidentes de tráfico, según la Escuela de Salud Pública Bloomberg de John Hopkins.

"Estas preocupaciones son parte de por qué tantos tejanos, incluyendo un constituyente que solicitó directamente este proyecto de ley, han expresado su frustración con el cambio de hora dos veces al año", dijo Zaffirini. "El SB 64 garantiza que tengan voz a la hora de decidir el enfoque de Texas de cara al futuro y proporciona estabilidad a largo plazo".

Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido en colaboración con The Associated Press.