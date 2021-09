Las nuevas leyes que entran en vigor y afectarán la vida de los texanos

TEXAS: ESTADO SANTUARIO FRENTE A LA SEGUNDA ENMIENDA

Esta ley, básicamente, blinda a Texas frente a las leyes federales sobre porte de armas.



Es decir, en Texas no se seguirán las reglas, ni recomendaciones ni leyes respecto al control o uso de armas que emita el gobierno federal y que vayan en detrimento de la segunda enmienda constitucional que garantiza el acceso y su de las armas.



Con un congreso demócrata en Washington, en Texas, la mayoría republicana encabezada por Greg Abbott, ha pregonado desde el primer día de Joe Biden como presidente que "ningún gobierno de ningún nivel pueda venir y quitarte tus armas".



El congresista republicano Justin Holland, de Rockwall, ha resaltado que la HB 2622 no impide ni puede evitar que el gobierno federal haga cumplir sus nuevas leyes, regulaciones y restricciones. “Simplemente no aplicaremos ni permitiremos sus políticas, ni dirigiremos recursos estatales a ningún esfuerzo federal en Texas”, dijo Holland.



Durante la audiencia del comité encargada, el proyecto de ley se enfrentó a un rechazo de la representante demócrata Donna Howard, de Austin, quien cuestionó la legalidad de tal propuesta. "Me está costando entender cómo podemos pedirle a la policía que no haga cumplir un requisito federal", dijo Howard.