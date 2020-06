Luchador texano expresa su amor por la lucha libre con mascarillas de luchadores legendarios

Un luchador de Texas está usando su fama en el ring y sus habilidades como sastre de oficio para darle vida a la Lucha mexicana durante la pandemia de COVID-19.

El luchador local "El Universitario", que prefiere proteger su verdadera identidad del público, está haciendo máscaras personalizables de los legendarios luchadores mexicanos Blue Demon, El Santo y Mil Mascaras.

"Como ya no lucho mucho, y soy un sastre que hace todo tipo de ropa para hombres y mujeres y también máscaras de luchadores profesionales para vender, decidí probar esto y ver si funcionaba, ya que vi muchos personas están vendiendo mascarillas personalizables como negocio ", declaró "El Universitario" al Laredo Morning Times. "No diría que el negocio me ha hecho mucho más rico de la noche a la mañana, pero definitivamente me ha permitido tener un buen ingreso".

"Debido al hecho de que todas las máscaras que vendo se hacen mediante pedido, realmente no tengo ayuda para hacerlas", dijo luchador. "Por lo tanto, si alguien pide una máscara, simplemente la hago al día siguiente".

Por lo general, le toma aproximadamente una hora terminar cada máscara, ya que debe cortar y moldear la máscara perfectamente para su diseño.

Está orgulloso de ofrecer algo único en la ciudad que no ve que otros sastres produzcan. Si bien hay competencia en Nuevo Laredo, no ha visto ninguna en Gateway City.

"Todos los que obtienen una de mis máscaras faciales están profundamente emocionados con el producto, ya que es exactamente lo que querían y también representan una parte de su herencia hispana, y quieren mostrar su luchador favorito", dijo.

Si bien el coronavirus fue la razón por la que comenzó a hacer las máscaras, planea continuar haciéndolos después de la pandemia.

"Creo que continuaré vendiendo estos artículos porque cualquier fanático de los luchadores continuará queriendo este tipo de producto solo para su uso incluso después de que termine la pandemia.", dijo El Universitario. .

El Universitario dice está listo para cualquier orden tal como estaba listo para saltar al ring muchas veces antes.

Cualquier persona interesada en comprar máscaras faciales de "El Universitario" puede enviarle un mensaje en su página de Facebook "Universitario Pa Siempre" o llamar al número de teléfono de su empresa al (956) 602-4164.