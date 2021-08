Corte Suprema de Texas propina revés al gobernador Abbott sobre el uso de mascarillas

La Corte Suprema de Texas declinó bloquear el jueves los interdictos otorgados contra el decreto del gobernador Greg Abbott que prohíbe a las entidades estatales ordenar el uso de mascarillas contra el COVID-19.

Los magistrados remitieron la apelación del procurador Ken Paxton a la 3ra Corte de Apelaciones de Texas en Austin para una audiencia. El máximo tribunal no emitió una opinión sobre su fallo.

La medida fue tomada el mismo día en que la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) declinó, por ahora, hacer valer en los sistemas de escuelas públicas del estado la prohibición de Abbott a ordenar el uso de mascarillas.

En una carta de orientación de salud pública emitida el jueves, la TEA señaló que se declinó hacer valer la prohibición de Abbott debido a que enfrenta impugnaciones judiciales.

ABBOTT VS. LAS ÓRDENES DE USO DE CUBREBOCAS

En una orden de emergencia emitida el mes pasado, Abbott reafirmó su prohibición a los mandatos de uso obligatorio de tapabocas que fuesen emitidos por parte de cualquier entidad gubernamental, aunque las agencias federales han ordenado máscaras en sus sedes.

El gobernador y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, han dicho que demandarán a cualquier entidad que no cumpla con la orden de emergencia aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna querella de este tipo. La Corte Suprema de Texas, había ratificado la prohibición en una decisión anterior, pero eso no fue un impedimento para que otras entidades locales emitieran órdenes de uso de tapabocas.