Polémica porque alcaldesa de Beamount fue a salón de uñas en plena orden de quedarse en casa

HOUSTON – La alcaldesa de Beaumont, Becky Ames, se vio envuelta en una polémica, luego de que fuera fotografiada en un salón de uñas de esa ciudad al sureste de Texas, la cual ha estado bajo orden de quedarse en casa desde hace varias semanas.

Ames dijo que no violó la orden de quedarse en casa de la ciudad cuando visitó el salón tienda de uñas, el cual estaba cerrado al público.

La imagen, aparentemente tomada por una empleada del lugar que se encontraba allí, circuló en las redes sociales provocó críticas, pues en ella mostraba sus uñas empapadas en un tazón.

Ames explicó que no se estaba haciendo la manicura, sino que estaba remojando las puntas de sus dedos en acetona para quitar las uñas artificiales.

La alcaldesa dijo que el dueño del salón le dijo que la tienda no estaba abierta, pero que podía pasar al lugar y le mostraría cómo quitárselas.

Ames dijo que no sabía quién tomó la foto ni se dio cuenta de que había una tercera persona en el salón. El propietario dijo que era un empleado que se había detenido para recoger el esmalte de uñas para usar en casa. La trabajadora ha sido informada de que no puede regresar a la tienda, aunque no se supo de inmediato por cuánto tiempo.

El alcalde proporcionó información de contacto del dueño del salón, quien respaldó su historia.

Los salones de manicura se encuentran entre los negocios que Ames ordenó cerrar después de que se anunciara una orden de quedarse en casa el 27 de marzo en medio de la pandemia de coronavirus.

Violar la restricción se castiga con una multa de hasta $ 2,000.