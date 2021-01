Renuncia representante legal de Texas tras discrepancias con Paxton

Kyle Hawkins, el representante legal de Texas que no secundó los esfuerzos fallidos del procurador general Ken Paxton para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, renunció a su cargo el miércoles a su cargo.

Hawkins transmitió su decisión en un comunicado emitido por la oficina del fiscal general, en el que no indicó la razón de su renuncio, pero elogió a su exjefe y calificó a Paxton como un "defensor incondicional de Texas".

Aún así, la salida se añade los cambios que ha traído una reorganización dramática de la oficina de Paxton que comenzó en septiembre cuando sus principales colaboradores acusaron al republicano de soborno y abuso de poder en nombre de un donante.

Desde entonces, sus ocho acusadores renunciaron o fueron despedidos, y las alegaciones son el centro de una investigación del FBI sobre Paxton.

"Kyle Hawkins luchó por los derechos de los texanos a cada paso (...) se agradece mucho su dedicación a la protección de los derechos", dijo Paxton en el comunicado.

Hawkins, cuyo último día será el 1ero de febrero, no respondió a una solicitud de comentarios. La oficina de Paxton emitió el comunicado luego de que The Associated Press informara el miércoles temprano que Hawkins renunciaría.

El de Representante legal es un cargo prominente en Texas que incluye liderar y sustentar los casos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y es un trabajo que alguna vez ocupó el senador republicano Ted Cruz.

En diciembre, Hawkins dejó por fuera su nombre en una demanda de Texas respaldada por el presidente Donald Trump y que pedía a la Corte Suprema que revocara la victoria del presidente electo Joe Biden. El rechazo del caso por parte del tribunal equivalió a un repudio absoluto de un reclamo legal, que fue ampliamente considerado como dudoso.

Ni Hawkins ni la oficina del fiscal general han explicado por qué no se unió al desafío electoral. Hawkins argumentó un caso importante ante la Corte Suprema en noviembre, durante el último esfuerzo liderado por los republicanos para desmantelar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Paxton dijo que Judd Stone, quien se unió a la oficina del fiscal general el año pasado y trabajó anteriormente como abogado principal de Cruz, reemplazaría a Hawkins.

El fiscal general de Texas reaccionó a las denuncias y afirmó que no iba a renunciar a su puesto.

Paxton ha negado haber actuado indebidamente después de que un antiguo colaborador lo acusó de delitos al servicio de un donante adinerado, que también emplea a una mujer con la que el fiscal general supuestamente tuvo una relación extramarital.

Por otra parte, Paxton está a la espera de juicio por delitos graves de 2015 que lo acusaron de defraudar a los inversores en una nueva empresa tecnológica de Texas. Él se ha declarado no culpable.

Paxton habló en el mitin de Trump en Washington la semana pasada antes del mortal asedio al Capitolio de Estados Unidos. Más tarde hizo afirmaciones falsas en las redes sociales de que los partidarios de Trump no eran los responsables.

El miércoles, 47 fiscales generales estatales firmaron una carta en la que condenaban los disturbios en el Capitolio como "un desafío físico directo al estado de derecho y nuestra república democrática misma". La carta enviada al fiscal general interino de los Estados Unidos, Jeffrey Rosen, pidió a los encargados de hacer cumplir la ley que se aseguren de que la violencia ilegal no quede sin control.

Paxton no se unió a la carta.

La legislación del estado no exige presentar prueba de residencia para ser vacunado en territorio tejano.