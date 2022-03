Representante del distrito 3 abandona candidatura tras ganar elecciones primarias

TEXAS - El representante del distrito 3, Van Taylor, sorprendió el miércoles tras anunciar que no buscará la reelección para el Congreso.

La noticia llega justo horas después de que Taylor, del Partido Republicano, fuera proyectado como ganador en las elecciones primarias que se realizaron el martes 1 de marzo.

Taylor, quien representa múltiples zonas del condado Collin, recibió un 49 por ciento de los votos y emitió un comunicado sobre su decisión donde en parte del mismo dice lo siguiente:

"Hace un año cometí un terrible error que le ha causado un dolor muy profundo a aquellos que más amo en este mundo. Tuve una relación extramatrimonial. Estuvo mal y fue el peor fallo de de mi vida.

Quiero pedirle disculpas a los que les he causado dolor por mi indiscreción, pero más que todo a mi esposa Anne y nuestras tres hijas. Por meses, Anne y yo hemos trabajado para reparar las cicatrices que dejaron mis acciones. No tengo valor, pero estoy eternamente agradecido por su amor y perdón. Ahora, en los últimos días he comenzado a tener conversaciones con mis tres hijas quienes son la luz de mi vida y merecen lo mejor.

Sé que el dolor no para aquí. He decepcionado a muchos otros miembros, amigos, colegas, simpatizantes, y la gente del Distrito 3 a quienes he tenido el honor y privilegio de representar. Lo siento mucho, y espero que con el tiempo pueda ganar su perdón.

He hablado con Keith Self para hacerle saber mi decisión y le deseo lo mejor a él mientras busca ser el siguiente congresista para este distrito.

Self no se ha pronunciado ante el anuncio pero durante las elecciones del martes recibió 16,959 votos los cuales representan un 27 por ciento.