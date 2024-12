Por segunda vez, comité de Texas pide que Robert Roberson testifique

AUSTIN, Texas — Un comité de legisladores de Texas ha vuelto a citar a un condenado a muerte para que testifique ante el Capitolio estatal sobre su caso de síndrome del bebé sacudido, que por meses ha generado controversia.

Estaba previsto que Roberson fuera ejecutado por la muerte de su hija de dos años el pasado 17 de octubre, pero se retrasó su ejecución con sólo unas horas de antelación después de que los legisladores pidieran que compareciera como testigo en una audiencia.

"El testimonio de Robert arrojará una luz importante sobre algunos de los problemas de nuestro proceso de 'escrito de ciencia basura', un procedimiento legal que los legisladores de Texas esperaban que proporcionara reconsideración en casos como éste", dijeron en un comunicado el presidente del comité y representante estatal Joe Moody, demócrata, y el miembro del comité y representante estatal Jeff Leach, republicano.

Esta es la segunda vez que se solicita a Roberson que testifique ante los legisladores sobre su caso.

El primer intento de los legisladores de conseguir que Roberson testificara no tuvo éxito después de que se viera envuelto en una batalla legal con la oficina del fiscal general de Texas.

Estaba previsto que Roberson compareciera ante la comisión el 21 de octubre, pero la oficina de Ken Paxton se negó a permitir que el recluso fuera trasladado en persona de la prisión al Capitolio de Texas, pidiendo en su lugar que compareciera por videoconferencia.

El aplazamiento de la ejecución de Roberson ha suscitó las críticas del fiscal general, quien dijo que los legisladores bipartidistas estaban intentando reescribir la historia y calificó sus intentos de paralizar la ejecución de "maniobras extrajudiciales que pretenden oscurecer los hechos" en un comunicado de prensa que incluía pruebas clave del caso, incluido el informe inicial de la autopsia.

En noviembre, Paxton consiguió una victoria después de que la Corte Suprema de Texas dictaminara que las peticiones de testimonio por parte del los legisladores no podían utilizarse para detener las ejecuciones programadas de presos condenados a muerte.

"Llegamos a la conclusión de que, en estas circunstancias, la autoridad del comité para obligar a prestar testimonio no incluye la facultad de anular el proceso legal programado que conduce a una ejecución", declaró la corte en su fallo.

Sin embargo, la corte también dictaminó que mientras la citación de testimonio no interfiriera con la ejecución programada, los funcionarios estatales debían cumplirla.

Tras emitirse la nueva citación el 10 de diciembre, la abogada de Roberson, Gretched Sween, expresó su agradecimiento por la oportunidad que se le brindaba de ser escuchado.

"Espero profundamente que su capacidad para comparecer no se vea obstruida por quienes, por la razón que sea, no quieren que los legisladores y el público escuchen directamente de él su experiencia tratando de comunicar su inocencia", dijo la abogada Gretchen Sween en una declaración a The Associated Press.

La ejecución de Roberson no ha sido reprogramada y ha mantenido su inocencia.