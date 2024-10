Emiten Alerta Azul en Texas por sospechoso prófugo tras presuntamente balear a policía

HOUSTON - Autoridades estatales acaban de emitir una Alerta Azul en la madrugada en busca de Seth Altman, un hombre de 33 años, acusado de estar involucrado en el tiroteo de un oficial en Memphis, Condado Hall en Texas.

Altman es descrito como un hombre de 6 pies 2 pulgadas de altura, 220 libras de peso, y con ojos azules, fue visto por última vez alrededor de las 11 p.m. del jueves en la calle South 4th de Memphis, una pequeña ciudad en el condado de Hall, ubicada a unas 80 millas al sureste de Amarillo. En el momento del incidente, vestía una camiseta azul y jeans del mismo color.

ACTIVE BLUE ALERT for Seth Altman from Memphis, TX, on 10/04/2024 pic.twitter.com/ZslyQV1hsO