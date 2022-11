Texas: Ayuda para el pago de luz, agua y gas

Texas - El Programa de Asistencia para el Pago de Servicios Públicos de Texas (TXUH, por sus siglas en inglés) aún tiene fondos disponibles para que los residentes puedan obtener pagos de luz y agua.

De acuerdo con el portal Texas Utility Help, las compañías proveedoras de servicios públicos deben estar inscritas en el programa para poder recibir pagos.

Además los requisitos básicos para solicigtar son que los ingresos familiares deben ser 150% o menos de la Guía del Nivel Federal de Pobreza (FPIG, por sus siglas en inglés) y al menos un miembro de la familia debe ser ciudadano de los Estados Unidos o extranjero calificado.

Entre los documentos que debe presentar están:

Tarjeta / documento de identificación.

Prueba de ciudadanía o residencia legal.

Factura de servicios públicos (facturas de electricidad, gas, gas propano, agua, y/o aguas residuales).

Documentación sobre ingresos, como por ejemplo cartas de elegibilidad de beneficios o comprobantes de pago de cada uno de los miembros de la familia.

Documentación que demuestre que el servicio público ha sido interrumpido o está en riesgo de ser interrumpido, y/o facturas actuales o vencidas.

Las personas que deseen solicitar pueden entrar al portal de Texas Utility Help donde pueden tomar la opción de español. También pueden llamar al 1-855-566-2057 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. hora del centro.

