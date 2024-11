El Sistema de la Universidad de Texas está ampliando su programa de matrícula gratuita para que los estudiantes universitarios cuyas familias ganan $100,000 o menos reciban matrícula y tasas gratuitas a partir del próximo otoño.

El miércoles, un comité de la Junta de Regentes de la UT dio su aprobación preliminar a la ampliación del programa Promise Plus. La votación final tendrá lugar el jueves. Una vez aprobado, el sistema enviará $35 millones directamente a las universidades para apoyar la expansión que se aplicará a los estudiantes elegibles en las nueve universidades.

"Estar en una posición para asegurar que nuestros estudiantes puedan asistir a una institución UT sin acumular más deuda es muy importante para todos nosotros, y mientras estemos aquí, vamos a continuar nuestro trabajo para proporcionar una educación asequible y accesible a todos los que optan por asistir a una institución UT", dijo el presidente de la Junta Kevin Eltife en un comunicado.

Los estudiantes deben ser residentes de Texas matriculados a tiempo completo en un programa universitario y solicitar la ayuda estatal y financiera correspondiente para poder optar a ella.

La expansión es la última medida de los regentes para hacer que la universidad sea más asequible para los estudiantes. En 2019, los regentes crearon una dotación de $167 millones en la Universidad de Texas en Austin para proporcionar matrícula y cuotas gratuitas a los estudiantes universitarios residentes en el estado cuyas familias ganan menos de $65,000; también proporcionó apoyo de matrícula a estudiantes de familias que ganaban menos de 125.000 dólares. Tres años más tarde, los regentes crearon el Programa Promise Plus con un fondo de dotación de $300 millones para ayudar a otras universidades del sistema de la UT a ampliar sus programas de ayuda financiera existentes.

Según el sistema de la UT, la Universidad de Texas en El Paso amplió el umbral de ingresos para la matrícula gratuita de $60,000 a $75,000, llegando así al 75% de los hogares de la región.

En los últimos años, muchas universidades y colegios comunitarios en Texas y en todo el país han puesto en marcha programas de matrícula similares para aumentar el acceso a la universidad de los estudiantes de bajos ingresos y para fomentar la inscripción de aquellos que podrían ser reacios a asumir una deuda estudiantil. Muchas universidades estructuran estos programas de modo que pagan lo que queda en la factura de matrícula de un estudiante después de que se hayan aplicado las subvenciones federales o estatales.

Los $35 millones procederán de distribuciones de dotaciones, del Fondo Universitario Disponible -rentabilidad de las inversiones de un fondo estatal que aporta dinero del sistema de la UT- y de otros recursos, según informó el sistema en un comunicado de prensa.

El dinero ampliará inmediatamente el número de estudiantes del sistema de la UT que recibirán matrícula y tasas gratuitas el próximo año, y también garantizará que el programa Promise Plus se mantenga a perpetuidad.

"En todas las instituciones de la Universidad de Texas, la matriculación está creciendo y la deuda de los estudiantes está disminuyendo, lo que indica el éxito tanto en el acceso como en la asequibilidad», dijo el canciller James Milliken en un comunicado. "Esa es una tendencia poco común en la educación superior estadounidense, y estoy orgulloso de que el Sistema UT esté en posición de ser líder".

Desde el lanzamiento del programa original de matrícula gratuita, el porcentaje de graduados del sistema UT con deuda ha disminuido del 54% en 2019 al 48% en 2023, según el sistema UT.

Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido en colaboración con The Associated Press.