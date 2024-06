Varias carreteras cerradas y miles sin energía eléctrica tras tormentas en San Antonio

SAN ANTONIO – La semana laboral inició con tormentas dispersas, provocando algunos cierres de carreteras y dejando a miles sin servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, habrá posibilidades de lluvias y tormentas dispersas en la mayor parte del centro de Texas hasta el miércoles a medida que un sistema de baja presión en niveles superiores se mueva a través de Texas.

Las condiciones del tiempo secas y cálidas regresan durante la segunda mitad de la semana hasta el comienzo del fin de semana.

Según el mapa de cortes de energía de CPS, actualmente hay más de 1,144 personas sin servicio de electricidad y hay 64 apagones activos.

En cuanto a carreteras sin acceso, están Baxtershire, Comanche Cross, Dreamland, Encino Park, Gass Road South of Culebra Road y Grosenbacher Road North of US 90. Para ver el resto de las carreteras cerradas puedes entrar aquí.

Recuerda que, si ves carreteras inundadas, mejor da la vuelta y busca una ruta diferente.