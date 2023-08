Tiroteo en estacionamiento deja un hombre muerto y un oficial herido en San Antonio

SAN ANTONIO – El caso más reciente de un tiroteo que involucra a oficiales de San Antonio se reportó en el estacionamiento de un Home Depot en horas de la noche de este miércoles que dejó un hombre muerto, un oficial hospitalizado y un sospechoso bajo custodia, según autoridades.

El segundo tiroteo de este miércoles ocurrió en la cuadra 600 de SW Loop 410. De acuerdo con el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, oficiales de delitos contra la propiedad estuvieron rastreando a los sospechosos mientras viajaban en un vehículo robado.

“Entonces lo siguieron hasta aquí desde la I-10 y el oeste…hubo un par de coches de policía que intentaron detenerlo en el estacionamiento de aquí. El individuo que conducía el vehículo, quien en ese momento estaba armado, saltó del vehículo y echó a correr. No sabemos qué pasó a partir de ese momento, pero tenemos un oficial herido”, dijo McManus.

McManus indicó que un sospechoso recibió un disparo de un oficial y falleció. El jefe de la policía destacó que los dos individuos tenían historial criminal.

“Sólo sé que esto sucede en muchos casos. Esto no es una anomalía aquí. Así que, repito, no voy a entrar en una discusión con el fiscal del distrito y no voy a señalar con el dedo directamente al fiscal del distrito. Pero esto ha sucedido una y otra vez”, dijo McManus.

Más temprano el miércoles, otro tiroteo dejó a un oficial hospitalizado y a un sospechoso muerto en una carretera I-10. La pasada semana, un hombre buscado por múltiples órdenes de arresto también estuvo involucrado en una balacera con oficiales y dejó dos de ellos hospitalizados.

“Algunas de las personas más peligrosas que hay ahí fuera deberían estar en la cárcel. Si cometes un delito violento, deberías estar en la cárcel si eres un delincuente habitual. Tienes que estar en la cárcel porque eres un peligro para nuestra comunidad cuando eso no sucede. Ha sido un día difícil”, dijo McManus.