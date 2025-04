VIA anuncia el servicio de Park & ​​Ride a a $1.30 por viaje a Fiesta

SAN ANTONIO — VIA ofrecerá servicio de Park & ​​Ride para varios eventos de Fiesta en la ciudad del Álamo este año a $1.30 por viaje.

“La Fiesta es una época en la que San Antonio se une para celebrar su cultura, rica historia y patrimonio. VIA se enorgullece de brindar servicio a los eventos de la Fiesta para que todos en la comunidad tengan la oportunidad de celebrar”, lee el comunicado.

El servicio de Park & ​​Ride de VIA operará desde Crossroads Park & ​​Ride (151 Crossroads Blvd., 78201), Stone Oak Park & ​​Ride (22139 U.S. 281, 78258) y Brooks Transit Center (7903 S. New Braunfels Ave., 78223). El servicio de regreso se realizará desde los puntos de llegada del centro, incluyendo St. Mary’s University, Japanese Tea Garden, Robert Thomson Transit Station, Convention Way Drive y Main at Guenher.

Los asistentes a la Fiesta de Los Reyes pueden usar VIA Link Downtown o VIA Prímo Ruta 100 para llegar al centro, incluyendo la Plaza del Mercado.

Las tarifas de VIA se mantendrán sin cambios a $1.30 por viaje (solo ida). Se aplican tarifas reducidas para estudiantes, militares y quienes califiquen para el servicio de Fiesta.

Los pasajeros pueden comprar pases en línea, en cualquier Centro de Atención al Cliente de VIA o a través de la aplicación goMobile+. También pueden pagar con billeteras móviles de Apple, Google o Samsung, así como con tarjetas de débito y crédito sin contacto en cualquier taquilla.