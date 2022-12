Vigente aviso de hervir agua para varios sectores del condado Bexar

SAN ANTONIO - El aviso de hervir el agua debido a un problema con la presión de agua debido a las temperaturas gélidas del fin de semana afecta a varios vecindarios del condado Bexar y áreas limítrofes.

Según las autoridades, el aviso está vigente para: Aldine Village, Arrowhead Shores/Oak Trail Shores, Beachwood Estates, Carolynn Estates, Cherokee Shores, Enchanted River Estates, Holiday Villages of Livingston, Holiday Villages of Medina, Ivanhoe, Lakeway Harbor, Lake Medina Shores, Metroplex Homesteads Mount Herman, Oaks North Mobile Home Park, Pleasant Ridge, Riverbend Estates, Rolling Forrest, Western Lake Estates, Westwood Oaks Mobile Home Park, Westwood Beach, White Hall/Head of Island y Woodcreek Valley.

RECOMENDACIONES ANTE UN AVISO PARA HERVIR AGUA

De acuerdo con autoridades, los niños, las personas mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados son especialmente susceptibles a las bacterias dañinas que se podrían encontrar en el agua afectada.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se recomienda usar agua embotellada o agua hervida para beber, y para preparar y cocinar los alimentos.

Si no hay agua embotellada disponible, los CDC hierva el agua y manténgala hirviendo durante un minuto. Luego, deje que se enfríe antes de usarla.

Los CDC indican que no se debe usar el agua de ningún electrodoméstico que esté conectado a la tubería de la casa, como el hielo y el agua del refrigerador.