Emiten vigilancia de tornado para varios condados en el centro de Texas

SAN ANTONIO – Millones de personas en el centro sur de Texas están bajo una vigilancia tornados hasta las 5:00 p.m. del martes.

La vigilancia emitida por el Servicio Nacional de Meteorología es debido a que existen las condiciones para que las tormentas que se formen hasta entrada la noche tengan la capacidad de generar este tipo de vórtices y provocar daños a vida y propiedad.

Una vigilancia de tornado no es lo mismo que un aviso de tornado. De acuerdo con el Departamento de Seguros de Texas, esta es la gran diferencia entre cada una:

Una vigilancia de tornado indica que debes estar atento a un posible tornado y muy pendiente a las fuentes locales de información del estado del tiempo.

Un aviso de tornado significa que recientemente se ha visto un tornado en su zona, está pasando o es inminente.

Las tormentas además tienen la posibilidad de generar granizo del tamaño de pelotas de béisbol especialmente a los condados al este de San Antonio, la zona de Austin y el norte de Houston.

El condado Bexar no está en la vigilancia, pero podría experimentar el desarrollo de tormentas.



Para estar al tanto del desarrollo de estas tormentas siga nuestra cobertura. En ella no solo puede ver nuestra cobertura en caso de un aviso de tornado, también puede recibir la alerta directamente a su teléfono celular y en tiempo real.



El martes va a continuar nublado y no será hasta el miércoles cuando aire más seco desde el norte comience a invadir nuestra zona. Esto permite disfrutar de cielo despejado y abundante Sol, además de madrugadas más frescas.