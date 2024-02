¿Huracán de categoría 6? Ante cambio climático, proponen cambiar la escala de tormentas tropicales

Un puñado de tormentas tropicales superpoderosas en la última década y la posibilidad de que haya más en el futuro hacen que algunos expertos están proponiendo una nueva categoría de huracanes: Categoría 6.

Los estudios han demostrado que las tormentas tropicales se están volviendo más intensas debido al cambio climático. Por lo tanto, la tradicional escala Saffir-Simpson de cinco categorías, desarrollada hace más de 50 años, puede no mostrar el verdadero poder de las tormentas más poderosas, sugieren dos científicos del tiempo en un estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences. Proponen una sexta categoría para tormentas con vientos que superen las 192 millas por hora (309 kilómetros por hora).

La escala actual que clasifica los huracanes abarca cinco categorías: desde el 1, que suele causar daños mínimos con vientos de hasta 95 millas por hora, hasta el 5, que puede ocasionar daños catastróficos con vientos que alcanzan los 156 millas por hora.

Los científicos Michael Wehner, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab), y James Kossin, de la First Street Foundation, se han preguntado si la categoría 5 es suficiente para comunicar el riesgo real de los huracanes más destructivos ante un clima que cada vez se calienta más, y han sugerido en el artículo recientemente publicado la introducción de esa nueva categoría.

Los científicos han subrayado que el calentamiento global antropogénico ha aumentado significativamente las temperaturas superficiales del océano y del aire troposférico en regiones donde se forman y propagan los huracanes, ciclones tropicales y tifones, lo que está proporcionando energía térmica adicional que está intensificando las tormentas.

Cuando realizaron un análisis de datos históricos de huracanes desde los años 1980 y 2021, encontraron hasta cinco tormentas que podrían haber sido clasificadas como de "categoría 6", y han comprobado que todas ellas ocurrieron en los últimos nueve años de registro.

¿CÓMO CAMBIARÍA EL CAMBIO CLIMÁTICO A LOS HURACANES?

Además de estudiar datos históricos, los investigadores hicieron simulaciones para estudiar cómo afectaría el calentamiento del clima a la intensificación de los huracanes.

Sus modelos han revelado que con dos grados centígrados de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales, el riesgo de tormentas de categoría 6 aumentará hasta 50% cerca de Filipinas y se duplicará en el Golfo de México, y que el mayor riesgo de estas tormentas tan intensas y destructivas se va a dar en el sudeste asiático, Filipinas y el Golfo de México.

"Incluso con los objetivos de calentamiento global relativamente bajos del Acuerdo de París, que pretende limitar el calentamiento global a sólo 1.5 grados por encima de las temperaturas preindustriales para finales de este siglo, el aumento de las probabilidades de tormentas de categoría 6 es sustancial en estas simulaciones", ha señalado Wehner en una nota de prensa difundida por los centros de investigación.

El cambio climático sin duda ha causado estragos en lo que va del siglo XXI, y esto nos lleva a preguntarnos si esto ha tenido algo que ver con el potencial de destrucción del que hemos sido testigos con el paso de recientes huracanes.

¿HACE FALTA UNA CATEGORÍA 6?

Varios expertos dijeron a The Associated Press que no creen que sea necesaria otra categoría. Dijeron que incluso podría dar una señal equivocada al público porque se basa en la velocidad del viento, mientras que el agua es, con diferencia, la causa más mortal de huracanes.

De vez en cuando, los expertos han propuesto una categoría 6, especialmente desde que el tifón Haiyan alcanzó velocidades de viento de 195 mph (315 kilómetros por hora) sobre el Pacífico abierto. Pero Haiyan "no parece ser un caso aislado", según el estudio.

A juicio de los investigadores, añadir una sexta categoría a esa escala no resolvería este problema, pero sí podría ser efectivo para concienciar sobre los peligros del aumento del riesgo de grandes huracanes debido al calentamiento global.

Los huracanes, las tormentas tropicales y los tifones son esencialmente el mismo fenómeno meteorológico; su diferencia de nombre es puramente geográfica: las tormentas de los océanos Atlántico Norte y Pacífico Nororiental se denominan huracanes, los fenómenos del Pacífico Noroccidental se denominan tifones, y los que se producen en los océanos Pacífico Sur e Índico, ciclones tropicales.