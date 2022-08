Cuando llega la época de los impuestos, casi todo el mundo se ha encontrado en algún momento con la misma pregunta: "Si el IRS sabe cuánto debo, ¿por qué tengo que calcularlo yo?".

Para muchos, eso lleva también a una segunda pregunta: "¿Por qué voy a pagar a un intermediario para que me ayude a presentar la declaración?".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El gobierno estadounidense se pregunta lo mismo. La Ley de Reducción de la Inflación, recientemente aprobada, proporciona $15 millones para que el IRS estudie cómo podría implementar un programa que permita a los estadounidenses presentar sus impuestos de forma gratuita. El informe resultante, que debe incluir las aportaciones de terceros, deberá presentarse al Congreso dentro de nueve meses.

En teoría, el programa sustituirá al programa actual de declaración gratuita, que no está disponible para todos los contribuyentes y no es ampliamente utilizado por los declarantes. También dejaría de depender de asociaciones con empresas privadas de preparación de impuestos, lo que significa que el IRS podría un día enviarle una factura directamente por lo que debe, dicen los expertos.

Aquí, los profesionales de los impuestos explican por qué el Congreso está explorando esto ahora, por qué los principales preparadores de impuestos se oponen a tal medida y por qué usted puede tener que esperar un tiempo antes de poder presentar sus impuestos de forma gratuita.

POR QUÉ EL IRS ESTÁ EXPLORANDO LA DECLARACIÓN GRATUITA AHORA

El IRS exploró por última vez la idea de la declaración de impuestos gratuita a principios de la década de 2000, pero las principales empresas de preparación de impuestos ejercieron una fuerte presión en contra.

En un compromiso resultante, el IRS acordó abandonar la idea de ofrecer su propio programa a condición de que un grupo de preparadores de impuestos, entre ellos el fabricante de TurboTax, Intuit y H&R Block, proporcionara servicios de declaración gratuita a los estadounidenses por debajo de un determinado umbral de ingresos.

El programa, conocido como IRS Free File, resultó ser extremadamente defectuoso. Aunque actualmente está disponible para las personas que ganan $73,000 o menos -alrededor del 70% de los contribuyentes-, solo el 3% de los declarantes elegibles utilizaron el programa en 2020, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.

En 2019, una investigación de ProPublica descubrió que Intuit y otras empresas estaban intentando deliberadamente alejar a los usuarios de las versiones gratuitas de sus programas. Después de las investigaciones federales y las demandas de los fiscales generales de los estados, Intuit no admitió ninguna infracción, pero pagó un acuerdo de $141 millones a los usuarios de su servicio que calificó para Free File, pero en cambio pagaron por la preparación de impuestos.

En los dos últimos años, Intuit y H&R Block -los mayores preparadores de impuestos del país con diferencia- se han retirado del programa Free File.

Con el acuerdo con los principales preparadores de impuestos efectivamente disuelto, "el IRS es ahora libre de desarrollar su propio programa", dice Glenn Borst, analista legal senior de Wolters Kluwer Legal y Regulatory U.S. "No hay razón para que no funcione igual de bien, pero va a provocar una gran cantidad de presión por parte de las empresas".

¿Los jóvenes que trabajan en las vacaciones de verano deben declarar impuestos? Esto dice el IRS. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

UN PROGRAMA DE DECLARACIÓN GRATUITA DEL IRS PODRÍA FUNCIONAR, PERO TOMARÁ TIEMPO

Las empresas de preparación de impuestos argumentan que la presentación gratuita en línea a través del IRS no sería necesariamente una ganancia para los contribuyentes.

"Los contribuyentes ven un conflicto de intereses inherente en que el IRS sea el recaudador de impuestos, el investigador, el auditor, el ejecutor y ahora el preparador", dijo Rick Heineman, vicepresidente de comunicaciones corporativas de Intuit, como parte de una declaración más larga dada a ProPublica.

Aunque los preparadores de impuestos con ánimo de lucro tienen un claro incentivo financiero para adoptar esta postura, cabe preguntarse si el IRS estaría incentivado en un sistema de declaración gratuita para maximizar los reembolsos (o minimizar la responsabilidad fiscal) de los declarantes que utilizan su sistema.

"Sin duda, hay figuras políticas que dirían que es como un zorro vigilando el gallinero", dice Borst. "Pero Hacienda señalará por sí misma si un cliente pasa por alto una deducción. Y si con el nuevo sistema el IRS pasa por alto deducciones obvias, H&R Block y TurboTax podrán decir: 'Ellos no le dieron esto, y nosotros sí'".

Para millones de estadounidenses con situaciones fiscales sencillas, un programa de declaración gratuita podría ser un gran beneficio. Entre el 41% y el 48% de todas las declaraciones podrían rellenarse previamente basándose en las declaraciones anteriores de los contribuyentes y en los documentos financieros del año en curso de los empleadores, según una investigación reciente publicada por la Oficina Nacional de Investigación Económica.

"Muchas declaraciones son pura matemática. No costaría mucho automatizarlas, enviar el resultado al contribuyente y hacer que lo valide", dice Cordasco. "La gente no se fía de Hacienda, pero para las declaraciones más sencillas, debería existir la opción de que la gente las presente sin tanta complejidad y costo".

Pero no espere tener la opción de declarar sus impuestos para la próxima vez que lo haga, o incluso para el año siguiente.

"Si miras lo que hace el proyecto de ley, puedes hacerte una idea de las prioridades del Congreso", dice Borst. Los $15 millones que el Congreso destina a estudiar esta idea palidecen en comparación con los casi $80,000 millones asignados al IRS para fines como la contratación de más agentes, el aumento de las auditorías y la actualización de los anticuados sistemas informáticos.

"Algo así requerirá probablemente una mayor asignación", dice Cordasco.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ryan Ermey para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.