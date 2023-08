El fundador y CEO de Big Dave's Cheesesteaks, Derrick Hayes, está preparando lo que espera que sea su oferta más deliciosa hasta la fecha: la oportunidad de tener una franquicia.

"Creo que los empresarios se lo van a tragar", dice Hayes, de 36 años, con una gran sonrisa. "¡Ya sé que tenemos el cheesesteak nº 1 del país!".

El jueves, Hayes empezará a aceptar solicitudes oficiales para comprar una franquicia de Big Dave's Cheesesteaks. El nativo de West Philadelphia planea llevar el icónico sándwich de Philadelphia a nivel nacional con el objetivo de abrir 100 locales franquiciados para finales de 2025.

"Soy un visionario, un soñador". dice Hayes. "Franquiciar es algo en lo que pensé hace años, pero no tenía la experiencia ni el equipo para hacerlo".

CUMPLIR UN SUEÑO

Hayes inicia el proceso de franquicia en agosto, en honor del Mes de los Negocios Negros, dice, un momento para celebrar los logros de los empresarios negros y reconocer sus retos.

Cuando un empresario adquiere una franquicia, los franquiciados compran el derecho a hacer negocios bajo el nombre del franquiciador y pueden acceder a sistemas patentados. En teoría, se trata de un intercambio mutuamente beneficioso: el propietario gana dinero y el franquiciado puede dirigir inmediatamente su propio negocio, idealmente a partir de una marca que ya tiene éxito.

Sólo el 8% de los propietarios de franquicias son negros, según datos de la Asociación Internacional de Franquicias. Sin embargo, los ingresos de los franquiciados negros superan en un 220% la media de las empresas independientes de propietarios negros, según los datos.

Hayes busca franquiciados que se dediquen actualmente al negocio de la alimentación, pero con el tiempo espera inspirar a personas que se hayan enfrentado a problemas legales, no tengan un título universitario o carezcan de experiencia para que sigan su sueño de tener un negocio.

"Yo no era un empresario, no era un hombre de negocios. Lo hago para la gente. Si quieren implicarse en lo que estamos construyendo, vamos a ayudarles a subir", dice Hayes.

DEL AGUA HELADA A LOS CHEESESTEAKS

Big Dave's Cheesesteaks empezó como Big Dave's Water Ice, como se conoce en Philadelphia al hielo italiano, en una gasolinera de Dunwoody, Georgia, en 2014.

El restaurante lleva el nombre del difunto padre de Hayes, que inspiró su pasión por el emprendimiento.

"Vi morir a mi padre delante de mí. Me pidió que le hiciera una promesa", dice Hayes, recordando las últimas palabras de su padre. "No quiero que trabajes como yo lo hice toda mi vida y no tengas nada que demostrar".

Tras fracasar en la venta de helados, Hayes se pasó a los cheesesteaks. Su negocio seguía dando tumbos hasta que la rapera, actriz y presentadora de televisión Eve, también natural de Philadelphia, se pasó a comer un cheesesteak.

"Estoy cocinando este cheesesteak de pollo como si mi vida dependiera de ello. Me dije: 'De ninguna manera voy a tener esta oportunidad ahora y dejar caer la pelota', porque no tengo otra oportunidad. No tengo otro recurso".

Hayes dice que después de dar un mordisco al cheesesteak, Eve cambió su negocio y su vida. "Eve fue a todas las redes sociales que tenía y dijo que el verdadero cheesesteak está en el Sur, que él es de Philadelphia y que se aseguran de apoyar a este hermano. Al día siguiente tenía cola en la puerta".

En agosto de 2019, Hayes abrió su local insignia en el centro de Atlanta. En marzo de 2020, la pandemia le obligaría a cerrar temporalmente. Durante ese periodo, la tienda resultó dañada en los disturbios civiles que siguieron al asesinato de George Floyd.

Fue durante esos tiempos turbulentos cuando otra propietaria de restaurante se acercó para ofrecer ayuda: Pinky Cole, fundadora de Slutty Vegan, una franquicia de comida vegetal. Ambas se pusieron en contacto para hablar de las reparaciones del Big Dave's y de la ayuda a la comunidad durante la pandemia. El romance floreció y Hayes y Cole se casaron en junio. Ahora tienen dos hijas y un hijo en camino.

CREACIÓN DE LA MARCA

Hayes ha visto crecer rápidamente a su familia y su negocio en los últimos años.

En el primer año de funcionamiento de la gasolinera, Hayes dice que ganó menos de $100,000 en ventas. Pero en los últimos 12 meses, sólo en su establecimiento insignia del centro de Atlanta, el negocio generó más de $2.3 millones en ingresos.

Big Dave's también se está expandiendo. Hayes abrió otros dos locales en Georgia en 2020 y tres dentro del Mercedes Benz Stadium, donde juegan los Atlanta Falcons de la Liga Nacional de Fútbol Americano, en 2022. A principios de este año, abrió otro local en los suburbios de Atlanta, y el primero en Charlotte (Carolina del Norte) está previsto para este otoño.

El sándwich estrella de la cadena se llama "Dave's Way", en honor a su padre. Es un cheesesteak de ternera, pollo o salmón con cebolla frita, champiñones fritos, queso americano, queso provolone y queso wiz.

Hayes también está ampliando la marca con la venta de Big Dave's All Purpose Spice en su sitio web.

"¡He hecho famoso a mi padre!" dice Hayes. "Ese era mi objetivo. Sentir siempre su presencia".

Ahora, Hayes espera que Big Dave's esté presente en las principales ciudades de todo el país. Busca franquiciados que compartan su sueño.

"Quiero tratar con gente que se preocupe por las personas. El cliente nunca se equivoca, nos basamos en eso", dice Hayes. "Quiero que la gente lo sienta como suyo. Big Dave's no es sólo un restaurante; defendemos la comunidad, la paz y la cultura."

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Frank Holland para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.