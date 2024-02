Si esperas recibir un reembolso de impuestos esta temporada, puedes evitar retrasos presentando una declaración completa y precisa. Pero primero, tendrá que reunir sus formularios fiscales.

Todos los años, las empresas y las entidades financieras le envían formularios fiscales como el W-2 y el 1099. Esas entidades también envían al IRS copias, llamadas "declaraciones informativas". Omitir formularios en su declaración podría paralizar la tramitación.

"Es el software de cotejo [del IRS] el mayor y más constante problema para los contribuyentes", afirma Bill Smith, director nacional de servicios técnicos fiscales de la empresa de servicios financieros CBIZ MHM.

Como el IRS ya tiene una copia de tus formularios fiscales, su software puede detectar fácilmente los formularios que faltan, explicó Smith.

Los errores te obligarán a enviar una declaración enmendada, lo que ralentizará aún más el sistema, según Henry Grzes, director de ética y práctica fiscal del American Institute of CPAs.

Incluso si puedes presentar la declaración enmendada electrónicamente, normalmente se procesa manualmente, lo que puede llevar meses, dijo Tom O'Saben, agente inscrito y director de contenido fiscal y relaciones gubernamentales de la Asociación Nacional de Profesionales Tributarios.

"Se trata de un proceso manual y muy laborioso", afirma, y subraya la importancia de presentar una declaración correcta desde el principio, teniendo a mano todos los formularios fiscales.

He aquí una lista de algunos de los formularios fiscales más comunes y cuándo esperarlos.

Cuándo esperar los formularios de impuestos

Aunque muchos formularios fiscales deben enviarse antes del 31 de enero, otros no llegarán hasta mediados de febrero o más tarde. "Las declaraciones informativas llegan cada año más tarde", afirma Smith.

Para las ganancias, los formularios comunes pueden incluir un W-2 para salarios, 1099-NEC para trabajo por contrato o economía gig, 1099-G para ingresos por desempleo y 1099-R para distribuciones de planes de jubilación.

Si bien la mayoría de los contribuyentes recibirán formularios de sus empleadores o instituciones financieras, algunos pueden no recibirlos, especialmente para pequeñas cantidades.

"No puedes decir simplemente: 'No recibí un recibo, así que, por lo tanto, no tengo que declarar los ingresos'", dijo Grzes. "Si son ingresos, tienes que declararlos".

Tampoco dé por sentado que recibirá un impreso en papel por correo. Dado que cada vez hay más entidades financieras que prescinden del papel, es posible que tenga que descargar de sus cuentas en línea los formularios de declaración de impuestos, como los intereses de las cuentas de ahorro o los beneficios de las inversiones.

Henry Grzes, Instituto Americano de CPAs

Para las deducciones fiscales, puede necesitar los formularios 1098 para los intereses hipotecarios, 5498 para los depósitos en cuentas individuales de jubilación, 5498-SA para las aportaciones a cuentas de ahorro sanitario, 1098-T para matrículas, 1098-E para los intereses de préstamos estudiantiles y más.

Por supuesto, los formularios de impuestos corregidos pueden tardar más tiempo porque su empleador o institución financiera tiene que volver a emitir los documentos.

Lo 'primero' que necesitas para organizarte



Si no está seguro de qué formularios de impuestos necesita, Smith sugirió revisar la declaración del año pasado.

"Eso es lo primero que debes hacer para prepararte para los impuestos", dijo.

Por ejemplo, es posible que tenga los mismos empleadores, ingresos de instituciones financieras y desgravaciones fiscales similares.

Pero si las cosas cambiaron o si es la primera vez que presenta una declaración, piense en lo que sucedió en su vida el año pasado, los lugares donde trabajó o las cosas que vendió, dijo O'Saben.

