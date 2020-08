Hollywood se vuelca con Kamala Harris como la primera mujer negra en aspirar a la vicepresidencia de EEUU

LOS ÁNGELES - Estrellas de Hollywood y del mundo del espectáculo en Estados Unidos se volcaron este martes con Kamala Harris después de que el precandidato demócrata a presidente estadounidense, Joe Biden, anunciara que ha escogido a la senadora como aspirante a vicepresidenta.

Dentro del mayoritariamente progresista ambiente de Hollywood, la noticia se recibió con mucha alegría, con cierre de filas en torno a las opciones demócratas a la Casa Blanca, y con orgullo especialmente desde las voces de las minorías por la elección de Harris, que es hija de jamaicano e india y que es la primera mujer negra en optar a la Vicepresidencia de EEUU.

"Este es un gran momento. Cuidémosla y asegurémonos de que la apoyamos porque esta no es una tontería de campaña y ella está preparada. ¡Vamos, Kamala", escribió en Twitter Whoopi Goldberg.

"¡Suenan las campanas!", señaló la estrella latina Rita Moreno.

"¡Muy orgullosa y emocionada de la elección de Kamala Harris por nuestro futuro presidente, Joe Biden!", añadió.

"Yo siempre escucho cuando Kamala Harris habla", explicó la también hispana América Ferrera al publicar una foto junto a la ahora aspirante a la vicepresidencia.

Amy Schumer y Sarah Paulson compartieron en las redes la misma llamada de atención: "Los ataques políticos sexistas y racistas contra Kamala Harris ya han empezado. Exijamos a los medios que mantengan estos ataques ignorantes y de mala fe fuera de la cobertura de las elecciones".

"¡Vamos, Kamala Harris! Ya tenemos nuestro 'ticket electoral', ahora depende de nosotros votar", añadió Charlize Theron.

"Muy feliz por nuestra amiga, senadora y futura vicepresidenta Kamala Harris. Y con muchas ganas de votar por este 'ticket' Biden-Harris para empezar el difícil trabajo de recuperarnos de esta pesadilla de presidencia y de construir un mejor futuro", apuntó John Legend.

Y Mindy Kaling se preguntó si alguna vez ha habido "un día más emocionante", sobre todo para sus "hermanas negras e indias".

"Kamala Harris y Joe Biden. ¡Estoy entusiasmada! No tengo ningún chiste que tuitear. Simplemente entusiasmada", afirmó Julia Louis-Dreyfus, que tiene mucha experiencia en política y sabe bien lo que es ser una vicepresidenta, al menos en la ficción, gracias a la comedia "Veep" (2012-2019).

No obstante, gran parte de los comentarios de este martes en el mundo del espectáculo giraron en torno a Maya Rudolph, cómica que en el pasado ha parodiado a Kamala Harris en el legendario programa "Saturday Night Live" y que, de hecho, está nominada en los próximos Emmy como mejor actriz invitada de comedia por su imitación de la senadora.

"Me encanta ir a 'Saturday Night Live' (...). Simplemente no esperaba viajar durante la pandemia, pero, si hay alguien que puede resolver eso, estoy segura de que es Lorne Michaels (creador del programa) y que tiene algo así como un helicóptero invisible que me pueda llevar ahí", ironizó.