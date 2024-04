Se acerca el tradicional desfile de “Battle of Flowers”: todo lo que debes saber

SAN ANTONIO - El evento más reconocido de Fiesta San Antonio, "Battle of Flowers", se lleva a cabo este viernes 26 de abril con coloridas carrozas y música en vivo desde las 10:30 a.m.

El desfile "Battle of the Flowers" inició cuando en 1891 un grupo de mujeres en San Antonio inauguraron el primer desfile para honrar a los héroes del Álamo y la batalla de San Jacinto.

El evento atrae a miles de texanos y turistas que llegan al centro de la ciudad para participar del evento.

Podrás verlo en vivo en nuestra edición de las 11:00 a.m.

RUTA DEL DESFILE

Para el desfile Fiesta Battle of Flowers, el desfile pasará por Crockett Park, Lexington Avenue, Madison Square Park, Brooklyn Avenue, Avenue E, Houston Street y Alamo Cenotaph.

TRANSPORTACIÓN PARA EVENTOS DE FIESTA

La tarifa de VIA Fiesta Park & ​​Ride cuesta $1.30 por trayecto, con tarifas con descuento para niños, personas mayores, estudiantes y militares estadounidenses en servicio activo. Estas son los puntos de partida:

St. Mary's Oyster Bake (Universidad de St. Mary) viernes 19 de abril, de 4:30 p.m. a 11:30 p.m. y el sábado 20 de abril, de 11:30 a.m.-11:30 p.m. Punto de recogida: Camino Santa María en Cincinnati Avenue

Un sabor de Nueva Orleans (Teatro Sunken Garden): viernes 19 de abril, de 4:30p.m. a 11:30 p.m, sábado 20 de abril, de 11:30 a.m. a 11:30 p.m. domingo 21 de abril, de 11:30 a.m. a 10:30 p.m. Punto de recogida: St. Mary's Street, en la entrada del jardín de té japonés.

Desfile del río de los Texas Cavaliers (paseo por el río) lunes 22 de abril, de 5:00 p.m. a medianoche. Punto de recogida: Convention Way Drive (fuera de Market Street).

Una noche en el viejo San Antonio (La Villita) Del martes 23 de abril al viernes 26 de abril, de 4:00 p.m. a 11:00 p.m. Punto de recogida: Convention Way Drive (fuera de Market Street)

Desfile de la Batalla de las Flores (calles del centro) viernes 26 de abril, de 7:30 a.m. a 11 p.m. Punto de recogida: Convention Way Drive (fuera de Market Street)

Feria King William (distrito histórico de King William) sábado 27 de abril, de 8 a.m. a 6:30 p.m. Punto de recogida: South Main Avenue en Guenther Street.

Fiesta del Desfile Flambeau (calles del centro) sábado 27 de abril, 5:00 p.m a medianoche. Punto de recogida: Convention Way Drive (fuera de Market Street).

Se informó que aceptan pases VIA, incluido el VIA U-Pass, para el servicio de eventos. Para obtener más información sobre el servicio de eventos especiales de VIA para eventos Fiesta, los clientes pueden llamar al (210) 362-2020 o visitar viainfo.net.