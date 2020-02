Advierten que caso de coronavirus en California pudo haberse detectado antes

Un día después de que las autoridades sanitarias confirmaran un caso de coronavirus que está siendo tratado en un hospital local de Sacramento, se conocen nuevos detalles ante la incertidumbre de que no es claro de qué forma se contagió.

El paciente está hospitalizado en el UC Davis Medical Center, y no viajó recientemente a China ni tuvo contacto con ninguna persona contagiada, informaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El centro médico UC Davis emitió este jueves un comunicado en el que informó que el paciente estuvo hospitalizado días antes de ser diagnosticado con el letal coronavirus y este no le fue detectado a tiempo.

"Al ingresar el paciente, nuestro equipo le preguntó a los funcionarios de salud pública si este caso podría ser de coronavirus y solicitamos pruebas de COVID-19 por parte del CDC, ya que ni el condado de Sacramento ni el CDPH (Departamento de Salud Pública de California) están haciendo pruebas de coronavirus en este momento", dice el centro médico en el comunicado.

“Como el paciente no se ajustaba a los criterios existentes de los CDC para COVID-19, no se administró una prueba de inmediato. UC Davis Health no controla el proceso de prueba”, agrega el comunicado.

Los CDC ordenaron la prueba de coronavirus el domingo, se tomaron precauciones estrictas de contacto "debido a las preocupaciones sobre la condición del paciente". Los CDC confirmaron ese mismo día que la prueba de coronavirus del paciente dio positivo.

“Este caso de coronavirus que estamos tratando en UC Davis está siendo investigado por los CDC como posiblemente el primer paciente que fue contagiado por exposición en la comunidad”, de acuerdo con el comunicado.

Según los funcionarios de salud, este caso de coronavirus es posiblemente el primero en el país de propagación comunitaria. El paciente "no tenía una exposición conocida al virus a través del viaje o el contacto cercano con un individuo infectado conocido", informó el Departamento de Salud Pública de California.

El comunicado agregó que varios de los empleados de UC Davis se encuentran en sus hogares monitoreando su temperatura como precaución. El plantel está realizando protocolos de exposición a enfermedades.

El paciente fue transferido desde otro hospital del norte de California y desde que llegó con una sospecha de infección viral, los equipos de atención han estado tomando las precauciones adecuadas de prevención de infecciones, agregó el Centro Médico.