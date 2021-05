Aborto después de 6 semanas, listo para ser ilegal en Texas

AUSTIN, Texas – El aborto después de las seis semanas de embarazo será ilegal en Texas una vez el gobernador Greg Abbott convierta en ley el proyecto aprobado por la legislatura de Texas.

De esta forma, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas la ley les prohibirá interrumpir la gestación y, además, permitirá a ciudadanos demandar civilmente a médicos y otras personas.

La votación del Senado envió el proyecto de ley al escritorio del gobernador republicano quien ha expresado su total respaldo a la iniciativa.

Esto pone a Texas en línea con una docena de otros estados liderados por el Partido Republicano que han aprobado los llamados "proyectos de ley de latidos del corazón" que han sido bloqueados en su mayoría por los tribunales federales.

También es probable que la medida de Texas genere un rápido desafío legal por parte de los grupos de derechos al aborto.

El proyecto prohíbe los abortos después de la primera detección de un "latido del corazón" embrionario. La tecnología avanzada puede detectar un aleteo de señal eléctrica tan pronto como a las seis semanas de embarazo, aunque el embrión aún no sea un feto y no tenga corazón.

Un embrión se denomina feto a partir de la undécima semana de embarazo, dicen los expertos médicos.

Una disposición única en lo aprobado por la legislatura de Texas prohíbe a los funcionarios estatales hacer cumplir la prohibición. En cambio, permite que cualquier persona, incluso alguien fuera de Texas, demande a un médico o cualquier otra persona que haya ayudado a alguien a abortar después del límite de tiempo y busque daños económicos.

“La Ley de Latidos del Corazón de Texas tiene un enfoque novedoso, lo que permite a los ciudadanos responsabilizar a los abortistas a través de demandas privadas. Ninguna ley de latidos del corazón aprobada por otro estado ha adoptado esta estrategia. Además, el proyecto de ley no castiga a las mujeres que se practican un aborto”, dijo Rebecca Parma, miembro de la organización Right to Life.

Los críticos dicen que la disposición permitiría a los opositores al aborto inundar los tribunales con demandas para acosar a médicos, pacientes, enfermeras, consejeros de violencia doméstica, un amigo que llevó a una mujer a una clínica o incluso un padre que pagó por un procedimiento.

Y argumentan que violaría los requisitos constitucionales estatales de que las demandas civiles solo pueden ser presentadas por las partes afectadas.

Según el proyecto aprobado, una persona que presente la demanda no necesitaría ninguna conexión personal con el aborto en cuestión.

El proyecto de ley ha sido rechazado por grupos médicos.

Actualmente, la ley de Texas prohíbe el aborto después de las 20 semanas, con excepciones para una mujer con una condición médica potencialmente mortal o si el feto tiene una anomalía grave.

Los defensores de estos llamados "proyectos de ley de latidos del corazón" esperan que un desafío legal llegue finalmente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde buscan la coalición conservadora reunida bajo el presidente Donald Trump para poner fin al derecho constitucional al aborto protegido por alto tribunal en 1973 en la sentencia Roe v. Wade.