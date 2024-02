Senadores presentan un proyecto de ley bipartidista para imponer leyes fronterizas y de asilo más estrictas

WASHINGTON, DC – Los senadores publicaron el domingo el tan esperado texto de un acuerdo bipartidista para imponer leyes de inmigración y asilo más estrictas, mientras el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, espera votar sobre el paquete esta semana.

El paquete de $118,000 millones de dólares incluye una serie de disposiciones destinadas a reducir los cruces récord en la frontera sur y reforzar un sistema de asilo que se ha visto abrumado por migrantes que huyen de sus hogares en busca de refugio. También incluye ayuda crítica a Israel, Ucrania y Taiwán, que los republicanos han dicho que sólo apoyarán si van acompañadas de nuevas e importantes restricciones a la inmigración por parte de Estados Unidos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

El acuerdo, alcanzado por los senadores James Lankford, republicano por Oklahoma, Chris Murphy, demócrata por Connecticut, y Kyrsten Sinema, republicana por Arizona. – sería el proyecto de ley de reforma migratoria y de seguridad fronteriza más agresivo en décadas si se aprueba en el Congreso. Elevaría el estándar para obtener asilo, expulsaría a quienes no califican y aceleraría los casos para quienes sí lo hacen.

"El acuerdo bipartidista del Senado es un paso monumental hacia el fortalecimiento de la seguridad nacional de Estados Unidos en el extranjero y a lo largo de nuestras fronteras", dijo Schumer, demócrata por Nueva York, en un comunicado. “Esta es una de las leyes más necesarias e importantes que el Congreso ha presentado en años para garantizar la prosperidad y la seguridad futuras de Estados Unidos”.

Pero el acuerdo está atrapado en la política de un año electoral y no está claro si cuenta con el apoyo para ser aprobado en el Senado, donde necesitará al menos 60 votos para derrotar un obstruccionismo garantizado. Los senadores conservadores se han estado movilizando contra el acuerdo, alentados por el expresidente Donald Trump, quien ha dicho a los republicanos que lo rechacen si no es “perfecto”. También ha sugerido falsamente que el proyecto de ley permitiría 5,000 cruces fronterizos ilegales por día mientras busca utilizar el caos fronterizo como arma política en una probable revancha en 2024 contra el presidente Joe Biden, quien respaldó el pacto antes de la publicación del texto.

Sinema defendió los cambios de inmigración el domingo.

"Ya no tendremos gente entrando al país y tal vez yendo a los tribunales en los próximos 7 o 10 años", dijo el domingo en "Face The Nation" de CBS. “En lugar de eso, haremos justicia rápidamente. Las personas que califican para asilo estarán en un camino rápido (seis meses o menos) para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Y aquellos que no cumplan los requisitos serán rápidamente devueltos a sus países de origen”.

Y el proyecto de ley puede perder el apoyo de algunos progresistas y miembros del Caucus Hispano, a quienes les preocupa que los demócratas estén concediendo demasiado y se quejan de que se les ha excluido de las negociaciones.

“Cada vez que se trata de temas de inmigración, independientemente de quién sea el presidente, siempre pecan por ser más estrictos”, dijo el representante Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, miembro del Caucus Hispano y exlíder del el Caucus Progresista. "Muchos demócratas estarán en una situación difícil cuando esto suceda, y si los republicanos aquí no lo apoyan, nunca verá la luz del día".

Perspectivas en la Cámara

El paquete podría enfrentar grandes dificultades en la Cámara. En su discurso inaugural la semana pasada, centrado enteramente en la seguridad fronteriza, el presidente Mike Johnson, republicano por Luisiana, criticó la legislación emergente del Senado por no ir lo suficientemente lejos para detener la inmigración ilegal: Este “llamado acuerdo no incluye estas políticas transformacionales”. cambios que son necesarios para realmente detener la catástrofe fronteriza”, dijo.

Johnson anunció el sábado que la Cámara votará la próxima semana sobre un proyecto de ley de ayuda a Israel independiente, sin disposiciones fronterizas ni financiación para Ucrania.

El senador Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma, que sirvió en la Cámara con Johnson y discutió con él el acuerdo fronterizo del Senado la semana pasada, admitió que es un tema políticamente complicado de abordar para los republicanos durante un año electoral y que probablemente no tenga respaldo de una mayoría de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes de 219 miembros.

“Este es el problema que tiene el presidente: no puede presentar un proyecto de ley sin la mayoría de la mayoría. En este punto, es muy difícil decir que la Cámara tiene una mayoría de la mayoría para llevarlo a la sala”, dijo Mullin a los periodistas después de reunirse con el presidente. “Hay mucha gente candidata a la reelección y la percepción del pueblo estadounidense es que eso es malo. Así que es realmente difícil adelantarse a eso”.

También hay otros desafíos en la Cámara. Mientras Johnson enfrenta la presión de su flanco derecho, los republicanos de la Cámara de Representantes están preparando una votación en el pleno para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, uno de varios funcionarios de la administración que se reunieron con senadores mientras elaboraban el nuevo acuerdo de inmigración. Los republicanos de la Cámara de Representantes lo acusan a él y a Biden de no hacer cumplir las leyes de inmigración ni asegurar la frontera sur.

“Ningún presidente en la historia de nuestro condado ha hecho jamás más daño intencional a Estados Unidos que lo que ha hecho con la invasión fronteriza”, dijo el representante Bob Good, republicano por Virginia, líder del partido de extrema derecha Libertad. Caucus, cuyos miembros han presionado agresivamente para lograr un juicio político.