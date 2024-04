¿Estará nublado el día del eclipse? Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo

SAN ANTONIO - Los eclipses se pronostican con gran precisión años y décadas de antes de que ocurran. ¿Sorprendente no?

Lamentablemente, pronosticar con la misma precisión las condiciones del tiempo que ocurrirán en nuestra atmósfera al momento del eclipse apenas se puede lograr con entre 3 a 5 días de anticipación.

Los eclipses, para poder apreciarlos, en la Tierra se necesita de cielo despejado y eso no depende de la ciencia ni de aquellos que hacen los pronósticos. Depende exactamente de lo mismo que provoca la lluvia y alinea el Sol, la Luna y el planeta Tierra, la madre naturaleza.

La importancia del eclipse del 8 de abril radica en que América no volverá a ver otro evento como este hasta el 2044. No significa que no vaya a ocurrir otro hasta ese momento. los eclipses ocurren cada 1 a 2 años en algún punto del planeta.

La ciencia de la meteorología proyecta que este 8 de abril, por el que hemos esperado más de 300 años para que se repita aquí en Texas, podría estar cubierto de nubosidad.

Nuestro jefe de meteorología, Ariel Rivera Vázquez, explica que este pronóstico no tan alegre se debe a varios factores.

“Sobre California habrá una baja presión, en niveles medios una corriente enviando humedad del Pacifico mientras que cerca de superficie más humedad, pero llegando del Golfo de México”, explica Rivera Vázquez.

Cada uno de estos factores prometen un cielo dominado por nubosidad algo que va en contra de la climatología típica de la zona central de Texas, aunque no es raro este escenario.

A pesar de esta proyección hay una ligera posibilidad de que haya cambios al pronóstico debido a que esa baja presión al oeste de la nación estará despegada de la corriente de aire que es lo que típicamente las mueve.

Esto significa que esa zona de baja presión puede cambiar de posición, pero definirlo es más certero 1 o 2 días antes del evento (sábado o domingo) que 5 o 6 días antes. Por eso no se desanime.

Rivera Vázquez mencionó que “aún existe la posibilidad de al menos ver espacios de Sol y disfrutar del eclipse entre nube y nube tomando en consideración que la cobertura de la Luna sobre el Sol en nuestra zona dura poco más de 4 minutos”.

Aunque el cielo este nublado si se podrán apreciar los cambios, pero no con tanta definición o claridad como quisiéramos.

Aquí en Telemundo San Antonio estaremos actualizando este pronóstico todos los días en cada una de nuestras plataformas a medida que los modelos vayan recibiendo nueva información.

“Los modelos se actualizan múltiples veces en un día. Los analizaremos y los compartiremos para que usted haga sus planes”, precisó Rivera Vázquez.