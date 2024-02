Socorristas de Eagle Pass enfrentan trauma al recuperar cadáveres del Río Grande

EAGLE PASS, Texas — La crisis que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México desde el año pasado se ha extendido a los camiones de bomberos y las ambulancias de una pequeña ciudad de Texas.

Los socorristas de Eagle Pass dicen estar abrumados y cada vez más traumatizados por lo que ven: padres ahogados o moribundos, sus hijos a duras penas aferrándose a la vida tras intentar cruzar el Río Grande.

La presión emocional sobre los bomberos y los paramédicos ha llegado a tal punto que las autoridades municipales han solicitado una subvención estatal para proporcionar recursos adicionales de salud mental a los trabajadores de primera línea, informó NBC News.

"Es una crisis sin precedentes", dijo el jefe de bomberos de Eagle Pass, Manuel Mello. "No se parece en nada a lo que yo viví cuando estaba en la línea de fuego. Es un monstruo completamente diferente".

Los bomberos dicen que las primeras llamadas de auxilio suelen llegar a las tres estaciones de Eagle Pass mientras los equipos aún están tomando su café matutino, preparándose para lo que les deparará el día.

Padres con niños pequeños pueden estar a punto de ahogarse o atrapados en islas en algún lugar entre EEUU y México, rodeados por las feroces corrientes del Río Grande.

En algunos turnos, los bomberos del Departamento de Eagle Pass pueden pasar de tres a cinco horas en el agua, ayudando a rescatar a los inmigrantes que cruzan el río o recuperando sus cuerpos ahogados.

"Es algo por lo que nunca habíamos pasado", afirma Marcos Kypuros, natural de Eagle Pass y bombero y paramédico desde hace dos décadas. "Ha sido duro tener que seguir ese ritmo además de todo lo demás de lo que nos ocupamos".

Eagle Pass se ha convertido en los últimos meses en la zona cero de una implacable crisis fronteriza que es a partes iguales política y humanitaria.

Con cientos de miles de personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera cada año cerca de Eagle Pass, el personal de emergencias de la ciudad se ve cada vez más obligado a realizar rescates difíciles y a menudo peligrosos o a recuperar cadáveres. Lo hacen mientras hacen malabarismos con otras emergencias en la ciudad de 28,000 habitantes y en todo el condado de Maverick, escasamente poblado.

"Ven cuerpos en descomposición, ven niños ahogados. Bebés de dos meses con los ojos entreabiertos y la boca llena de barro", explica Mello. "Sé que cuando me alisté me dijeron que vería todo eso, pero no en la cantidad que estos chicos están viendo ahora".

El volumen de llamadas al cuerpo de bomberos se disparó el verano pasado tras la supresión del Título 42, que ponía límites a los solicitantes de asilo que esperaban entrar en Estados Unidos. En un día normal, el departamento puede recibir 30 llamadas, pero el número se ha duplicado en los últimos meses, dijo Mello.

La presión añadida llevó a uno de sus bomberos, que aún estaba en periodo de prueba, a cambiar de profesión, añadió.

Después de un número récord de cruces ilegales en diciembre, las autoridades federales dicen que la cifra se redujo a la mitad en enero. El descenso más significativo se produjo en el sector Del Río de la Patrulla Fronteriza de EEUU, que incluye Eagle Pass.

Pero el aumento constante de los cruces el año pasado ha pasado factura a los primeros intervinientes, que no se alistaron para este tipo de trabajo, dijo Kypuros.

"Aquellos momentos en los que recuperábamos cuatro, cinco, seis y hasta siete cadáveres al día eran duros", afirmó.

A medida que el número de llamadas de emergencia en la frontera crecía el pasado otoño, también lo hacía el número de días de baja solicitados por los bomberos, según el jefe de bomberos.

"Intento dejar todo esto en el trabajo, no llevármelo a casa, pero es muy duro", dijo Kypuros. "A veces es difícil sobrellevarlo".

La oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, no respondió a las múltiples peticiones de comentarios. No estaba claro cuándo se concederían los fondos solicitados por la ciudad.

Tras el récord de intentos de cruzar la frontera el año pasado, Abbott intensificó las medidas de control de la inmigración en el estado. La semana pasada anunció el despliegue de 1,800 miembros de la Guardia Nacional de Texas en Eagle Pass para frenar los cruces ilegales.

Abbott, republicano, instaló alambre de espino cerca del río Grande en Eagle Pass como parte de la operación de control, y anteriormente colocó boyas en el río para impedir los cruces.

Según Kypuros, los bomberos han atendido laceraciones y heridas abiertas causadas por personas que intentaban atravesar la alambrada. A veces, los hospitales locales están tan saturados de pacientes procedentes de la frontera que el tiempo de espera para conseguir una cama puede llegar a las dos horas, añadió García.

Mientras miles de personas sin acceso a la ciudadanía estadounidense esperan en míseros campamentos improvisados en el lado mexicano de la frontera, otros intentan cruzar el peligroso río Grande, poniendo en peligro sus propias vidas y las de sus seres queridos.

Harish García, que lleva tres años trabajando como bombero paramédico en Eagle Pass, aún no puede deshacerse del recuerdo de una madre ahogada y su hija pequeña. El equipo de García, que incluía a un bombero con una hija de la misma edad que la niña, cargó a las dos en una ambulancia, pero ya era demasiado tarde.

Cuando el personal regresó a la estación, algunos llamaron a sus familias. Otros se callaron, dijo García.

"Por desgracia, las llamadas van a seguir llegando después de eso, así que no podemos aferrarnos a eso durante demasiado tiempo", dijo meses después. "Tenemos que dejarlo pasar y pasar a la siguiente llamada".

García y Kypuros dicen que han perdido la cuenta de cuántos cadáveres han recuperado en los últimos meses. La mayoría se encuentran tras intentos fallidos de cruzar el río, pero otras llamadas han llevado a los equipos de bomberos a la maleza agreste del sur de Texas, donde la deshidratación y la exposición pueden resultar igual de mortales.

David Black, psicólogo que lleva más de 20 años trabajando con las fuerzas del orden de California, afirma que presenciar la muerte de un niño suele ser el acontecimiento más traumático que puede experimentar un socorrista. Sin un sólido sistema de apoyo dentro y fuera del lugar de trabajo, el estrés puede acabar con ellos.

"Los primeros intervinientes nos enfrentamos a los peores escenarios", afirma. "Si tienes tus propios hijos, eso puede afectar mucho a cómo ves a tu propia familia".

Mientras Eagle Pass espera a que se apruebe la subvención estatal, los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU y otros trabajadores federales ya tienen acceso a recursos de salud mental a nivel interno.

Los servicios, que incluyen clínicos in situ y psicólogos de campo, forman parte de un esfuerzo mayor para "mejorar la resiliencia y animar a nuestros colegas a buscar ayuda cuando la necesiten", dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.

Mello dijo que a pesar de la naturaleza incierta de la crisis fronteriza y las tensiones políticas entre la Casa Blanca y la oficina del gobernador, es optimista de que la ayuda llegará.

Hasta entonces, sabe que las peticiones de ayuda seguirán llegando.

