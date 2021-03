Biden hablará sobre recortes de costos de seguro médico en visita a Ohio este martes

WASHINGTON - El presidente Joe Biden hablará sobre los recortes en los costos de los seguros médicos en un discurso en Ohio este martes, durante el que podría ser el mejor momento para que los demócratas hablen de la Ley del Cuidado de Salud Asequible desde que se convirtió en ley.

El proyecto de ley de alivio COVID-19 de Biden aumenta los subsidios premium de "Obamacare" para abordar los problemas de asequibilidad de larga data, particularmente para las personas con ingresos sólidos de clase media. Más asistencia al contribuyente significa, en efecto, que los consumidores que compran sus propias pólizas a través de HealthCare.gov pagarán cientos de dólares menos de sus propios bolsillos.

“ACA tiene más de una década y esta es literalmente la primera vez que los demócratas han tenido éxito en mejorarla”, dijo el analista Larry Levitt de la Kaiser Family Foundation no partidista. “Los demócratas han tenido éxito políticamente al vender las protecciones de ACA para condiciones preexistentes, pero la asequibilidad siempre ha sido un desafío. Y ahora los demócratas han mejorado con éxito la ayuda premium disponible bajo la ley ".

El discurso de Biden este martes en Columbus, la capital de un estado en el campo de batalla política, es parte de un mini bombardeo de la Casa Blanca. El recién nombrado Secretario de Salud, Xavier Becerra, se hará eco de los comentarios de Biden este martes en Carson City, Nevada, y se unirá a un evento Zoom con temática de Florida. El segundo caballero Douglas Emhoff presentará el proyecto de ley de relevo en Omaha, Nebraska.

Los números muestran que el gobierno Biden tiene un producto del que los consumidores pueden querer escuchar.

La legislación COVID-19 recorta las primas pagadas para una hipotético persona de 64 años que gana $ 58,000 de $1,075 al mes a aproximadamente $413, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Un hombre de 45 años que gana $19,300 pagaría cero en primas en comparación con aproximadamente $67 en promedio antes de la ley. Las personas que tienen un breve período de desempleo este año pueden obtener un plan estándar sin prima y copagos y deducibles reducidos.

Los clientes nuevos y existentes podrán aprovechar los ahorros a partir del 1 de abril visitando HealthCare.gov. Los estados que administran sus propios mercados de seguros médicos ofrecerán la misma asistencia mejorada, aunque los plazos de implementación pueden variar.

Biden ha abierto un período de inscripción especial para que las personas sin seguro obtengan cobertura a través de HealthCare.gov hasta el 15 de mayo, y la respuesta temprana ha sido sólida. Al hacer correr la voz sobre los subsidios más altos, la Casa Blanca espera sobrealimentar la inscripción. Pero los 11 millones de personas que ya tienen planes privados a través de la ley de salud también se beneficiarán.

Los republicanos ven los amables subsidios de Biden como un ejemplo de extralimitación demócrata en el proyecto de ley COVID-19. El consultor de políticas Brian Blase, un exasesor de atención médica en la Casa Blanca de Trump, espera que la mayor parte de la asistencia adicional de los contribuyentes simplemente sustituya lo que los hogares privados habrían pagado de otra manera.

A pesar de sus quejas, los republicanos pueden enfrentar un dilema político. Los subsidios más altos para el cuidado de la salud están relacionados con la pandemia y expiran a fines de 2022. Eso permitirá a los demócratas establecer votaciones en el año electoral para hacer que los nuevos beneficios sean permanentes, o agregar aún más.

El proyecto de ley COVID-19 sigue la estrategia de Biden de basarse en la ley de salud de la era de Obama para llevar a Estados Unidos hacia una cobertura para todos.

Otra disposición ofrece a una docena de estados retenidos liderados por republicanos un incentivo financiero para expandir Medicaid a más adultos de bajos ingresos. Hasta ahora no ha habido compradores.

No está claro qué impacto tendrá la legislación de Biden en la cantidad de personas sin seguro, que se estima en 33 millones o más.

Pero representa la mayor expansión de la ayuda federal para el seguro médico desde la promulgación de ACA. Obamacare no solo sobrevivió a los repetidos intentos del presidente Donald Trump de derribarlo, ahora está cobrando nueva vida.

Debido a que el seguro médico es tan complicado, los consumidores tendrán que hacer sus deberes para averiguar si hay algo en la legislación para ellos. Pero las personas que califiquen para créditos fiscales más altos no saldrán perdiendo. Si no reclaman la asistencia mejorada de inmediato, aún tienen derecho al dinero cuando presenten sus declaraciones de impuestos de 2021 el próximo año.

Este martes se cumple el undécimo aniversario de la firma por el entonces presidente Barack Obama de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Biden, quien como vicepresidente estuvo al lado de Obama en la ceremonia de firma, está programado para visitar el Hospital del Cáncer James y el Instituto de Investigación Solove antes de su discurso.