Adolescente muere tras ser baleada cerca de escuela primaria

SAN ANTONIO – Una adolescente de 19 años perdió la vida en un hospital luego de recibir un impacto de bala en un complejo de viviendas cercano a la Escuela Primaria Pecan Valley.

La balacera se registró este miércoles a eso de la 1:30 a.m. en un departamento de The Reserve at Pecan Valley, ubicado en 4000 Southcross Boulevard.

Según la policía, la víctima estaba con un hombre de 23 años en una habitación cuando recibió un balazo.

Otras personas que estaban en la vivienda declararon a los investigadores que el hombre después salió del cuarto, se subió a su auto y se fue del lugar.

La adolescente herida fue trasladada al San Antonio Military Medical Center, donde murió poco más tarde, de acuerdo a un reporte policiaco preliminar. No se dio a conocer la identidad de la fallecida.

Los detectives están en busca del sospechoso, quien se cree huyó a bordo de un auto oscuro, posiblemente un BMW.