Arrestan a oficial del alguacil bajo cargos de violencia doméstica

SAN ANTONIO – Un oficial de la Oficina del Alguacil del Condado Bexar estaría a punto de perder su trabajo después de que fuera acusado por violencia doméstica.

Eriq Solora, de 25 años, fue arrestado la tarde de este jueves bajo un cargo de agresión con heridas corporales contra un familiar, según la misma agencia.

Tras el arresto, el alguacil Javier Salazar confirmó que comenzó el proceso de despido del oficial Solora.

“La violencia doméstica es imperdonable para cualquier persona, especialmente para alguien que ha jurado respetar la ley”, dijo el alguacil Salazar. “He dejado bastante clara mi postura sobre la mala conducta de los empleados, por lo que mi decisión de despedir a esta persona no debería sorprender a nadie. Si no puede cumplir con la ley, no tiene lugar en esta agencia”.

Solora fue contratado por la oficina del alguacil en marzo de 2017 y estaba asignado a la Cárcel del Condado Bexar.

La Unidad de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos Internos estarían realizando una investigación criminal y otra administrativa por separado.

Solora fue sujeto a una fianza de $3,500.