AP: CDC planeaba enviar a evacuados al North Star Mall tras cuarentena

SAN ANTONIO - Las autoridades federales de salud planeaban dejar a algunos pasajeros del crucero Diamond Princess en un centro comercial después de terminar una cuarentena de dos semanas en una base aérea de Texas, una de varias razones por las cuales la ciudad de San Antonio declaró una emergencia de salud pública por el nuevo coronavirus, una portavoz de la ciudad dijo este martes.

La ciudad presentó una demanda el lunes para detener el plan después de que una mujer fuera liberada por error de la cuarentena en un centro de atención médica durante el fin de semana a pesar de dar positivo al COVID-19. Ella había visitado el North Star Mall, el mismo donde iban a dejar a algunos de los liberados de la Base de la Fuerza Aérea Lackland, antes de que se descubriera el error, lo que provocó que el centro comercial cerrara para una limpieza profunda.

Laura Mayes, portavoz de la ciudad de San Antonio, dijo que conocer el plan de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades era "parte del por qué la ciudad quería detenerlo, para minimizar la amenaza para la comunidad".

"Queríamos asegurarnos de que las cosas fueran ordenadas y se hicieran con la menor exposición posible al público", dijo Mayes. Los funcionarios de la ciudad también querían más pruebas de pacientes para asegurar que nadie que fuera liberado tuviera resultados positivos.

Un portavoz de los CDC no hizo comentarios sobre el plan que involucra al centro comercial y tampoco dijo dónde fue dejado el paciente dado de alta durante el fin de semana. Ella dijo que las agencias locales, estatales y federales ayudaron a coordinar las salidas de Lackland.

"Se tuvieron en cuenta muchos factores al determinar la mejor manera de devolver a los evacuados a sus comunidades de la manera más segura posible", dijo la portavoz de los CDC Carol Williams en un correo electrónico. Los funcionarios de North Star Mall no respondieron de inmediato a una petición para una declaración.

Mayes dijo que 122 pasajeros fueron liberados el martes, mientras que siete permanecieron en cuarentena. Muchos pasajeros fueron transportados al Aeropuerto Internacional de San Antonio, donde fueron escoltados a los mostradores de boletos y a través de la seguridad. Otros que viven en Texas fueron escoltados a los mostradores de alquiler de automóviles.

El pasajero Terri Feil de Houston dijo que un funcionario de los CDC les dijo en una conferencia telefónica el domingo que el centro comercial, a unas 17 millas de la base, fue elegido para evitar los medios de comunicación.

Feil dijo que solo las personas que no iban al aeropuerto serían dejadas en el centro comercial. Los Feil le mostraron a The Associated Press un mensaje de texto que decía ser de los CDC indicando que los dejarían en la entrada de The Cheesecake Factory.

"Mi esposo preguntaba: ¿quién tomó esta decisión?", Dijo Feil, quien agregó que el hijo de la pareja conducía desde Houston para recogerlos.

Ya se han reportado 17 muertes y más de 570 casos; China aísla a una ciudad de 11 millones de habitantes.

Feil y su esposo, David Feil, se encontraban entre al menos cuatro pasajeros liberados el lunes por la noche después de que los funcionarios de los CDC dijeron que podían irse. Su hijo los recogió en una puerta de Lackland alrededor de la medianoche.

Ella dijo que estar aislado de la familia y otros pasajeros desde febrero "fue como una pesadilla con la que uno se despertaba todos los días".

El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, quien había dicho anteriormente que solo los pasajeros que no presentaran síntomas durante el período de cuarentena completo de 14 días serían liberados el martes, emitió un comunicado diciendo que estaba "cómodo de que el plan ... minimizaría el riesgo de exposición ", y que los pasajeros no se quedarían en hoteles locales e irían directamente al aeropuerto.

La paciente que fue dada de alta durante el fin de semana visitó el centro comercial y el aeropuerto antes de volver al aislamiento una vez que se descubrió una nueva prueba positiva al COVID-19, dijeron funcionarios de la ciudad. No ha habido ningún caso conocido de la enfermedad que se haya transmitido entre la comunidad, dijo Nirenberg.