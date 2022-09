NEW BRAUNFELS, Texas - La Preparatoria New Braunfels fue cerrada de emergencia como medida de precaución tras recibirse una amenaza anónima, confirmó el Distrito Escolar de New Braunfels.

Este jueves en la tarde se informó que los oficiales del Departamento de la Policía de New Braunfels están en la escena investigando la situación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Esta es una noticia en desarrollo. Por favor regresa para próximas actualizaciones.