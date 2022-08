De Uvalde al Capitolio texano: familiares de víctimas en masacre escolar exigen al gobernador cambios en leyes sobre armas

AUSTIN, Texas - Familias afectadas por la masacre en Uvalde llegaron este sábado hasta los predios del Capitolio texano para exigir cambios respecto a la edad mínima para portar armas de fuego.

La organización March For Our Lives convocó a la comunidad para que se reúna a partir de las 11:00 a.m.

Según se informó, el objetivo es exigir que el gobernador Greg Abbott convoque de forma inmediata a una sesión especial para aumentar la edad mínima para comprar armas, incluidos los rifles de asalto AR- 15.

De acuerdo con las autoridades, el atacante armado que el 24 de mayo de 2022 mató a 19 estudiantes y dos maestras en la Primaria Robb, usó dos rifles AR-15 con los que disparó más de 100 veces.

El gatillero compró las armas una vez cumplió 18 años, la edad mínima en Texas para portar un arma de fuego.

La manifestación se lleva a cabo a poco más de 24 horas de que un juez federal anulara una de las pocas restricciones de armas de fuego que quedaban en Texas, tras determinar que era inconstitucional una ley que prohibía portar un arma de fuego a los menores de 21 años.