¿Dónde estacionarás en el San Antonio Stock Show & Rodeo? Aquí las opciones

SAN ANTONIO - En los predios del San Antonio Stock Show & Rodeo habrá cinco lotes de estacionamientos disponibles para los visitantes.

El tan esperado evento se llevará a cabo del 8 al 25 de febrero en los terrenos donde están ubicados el Coliseo Freeman y el Frost Bank Center.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Los organizadores crearon un plan identificando los lotes por colores. A continuación los detalles que debes saber para que selecciones el estacionamiento que te resulte más conveniente:

Lote rojo

Accesible desde E. Houston St

El costo es de $30.00

Lote azul

Accesible desde Gembler Rd

El costo es de $10.00

Habrá disponible un servicio de transporte colectivo para llegar desde el estacionamiento hasta los predios

Lote dorado

Accesible desde el Frost Bank Center Drive

El costo es de $20.00

Lotes negros:

Son los lotes dos y tres

Accesibles desde E Houston St

Será requerido mostrar en la entrada un permiso o credencial de acceso

Horas de operación:

Puertas de los predios:

Todos los días de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

Último domingo (26 de febrero) 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Festival, atracciones y compras:

Domingo a jueves de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Viernes y sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Carnaval:

Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 11:00 p.m.

Sábado de 10:00 a.m. hasta la medianoche

Domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Último domingo (26 de febrero) de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugares de música en vivo:

Domingo a miércoles cierran a las 11:00 p.m.

Jueves a sábado cierran a la 1:00 a.m.

Usa este enlace para encontrar toda la información del San Antonio Stock Show & Rodeo.