Estudiantes de varias universidades tendrán transporte público gratis

SAN ANTONIO - Los estudiantes, profesores y el personal de algunas universidades locales tendrán acceso gratuito e ilimitado a transporte público.

VIA Transit anunció que el acceso a los autobuses iniciará en el semestre de primavera y se extenderá hasta las sesiones de verano.

El servicio estará disponible en las rutas que dan acceso a la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y todos los colegios comunitarios de Álamo, que incluye a San Antonio College, Palo Alto College, Northwest Vista College, St. Philip's College y Northeast Lakeview College.

Además, también podrán beneficiarse los estudiantes inscritos en la Universidad Our Lady of the Lake, y la University of the Incarnate Word.

Según se informó, los usuarios del transporte público necesitarán el VIA U-Pass, que será distribuido a todos los estudiantes inscritos en los colegios y universidades participantes.

Por otro lado, los estudiantes con teléfonos inteligentes pueden acceder al U-Pass a través de la aplicación goMobile+ de VIA.

VIA Tranist especificó que los pasajeros deberán usar una máscara para cumplir con los protocolos por COVID-19.

