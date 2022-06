Fuegos artificiales y diversión: aquí algunos eventos para celebrar el 4 de Julio

SAN ANTONIO - Durante la fiesta nacional que conmemora la independencia de los Estados Unidos se llevarán a cabo eventos con actividades para la familia sin que falte el acostumbrado desfile patriótico.

Las celebraciones se realizarán por toda la ciudad de San Antonio, así como en ciudades cercanas. El siguiente listado incluye detalles de algunos festejos y sus ubicaciones:

En San Antonio

Independence Day at the Alamo

Alamo Plaza

9:00 a.m. - 5:30 p.m.

Incluirá demostraciones históricas con personajes y una exhibición de armas alusiva a la época, entre otras actividades.

Woodlawn Lake Park of July Celebration

1103 Cincinnati Ave

11:00 a.m. - 9:30 p.m.

Juegos, eventos competitivos, un concierto y el espectáculo de fuegos artificiales.

Fourth of July River Walk Artisan Show

602 E Commerce Street

Viernes 1 y sábado 2

11:00 a.m. - 11:00 p.m.

Lunes 4

11:00 a.m.- 8:00 p.m.

Más de 40 artesanos que trabajan con textiles, madera, pinturas y piezas de joyería.

En otras ciudades

July 4th Festival

221 San Antonio Rd, La Vernia

12:00 p.m. - 10:00 p.m.

Evento musical con tributos a Journey y Pat Benatar. Además, habrá un concurso entre los asistentes que vistan los colores alusivos a la celebración.

28th Annual 4th of July Parade

Leon Valley

7:00 p.m.

El desfile comienza en la entrada del Departamento de Seguridad Pública de Texas en Evers Road.

4th of July 2022 in New Braunfels

Landa Park

7:00 p.m.

Concierto en vivo y diversión para la familia. El espectáculo de pirotecnia será a las 9:15 p.m. y podrá ser visto en el Landa Park, el Landa Park Golf Course y en Fredericksburg Baseball Fields.