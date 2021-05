Popular restaurante termina en cenizas tras masivo incendio

SAN ANTONIO – Un masivo incendio en un popular restaurante del noroeste de San Antonio causó la movilización del cuerpo de bomberos durante la madrugada de este jueves.

Las llamas se registraron en el The Grill at Leon Springs, ubicado a lo largo de la Interestatal 10 cerca de Boerne Stage Road, poco antes de la 1 a.m.

“Estoy en shock, o sea, siempre lo miré como un restaurante tan grande y ahora que lo miro en cenizas se me hace algo tan pequeño, que las cosas se van en un abrir y cerrar de ojos”, dijo Juan Grimaldo, chef del establecimiento.

Y es que, a pesar de los esfuerzos de los bomberos por sofocar el fuego, el restaurante fue consumido por las llamas y ha sido catalogado como una pérdida total.

Las autoridades dijeron que no hubo personas heridas en este incendio.

Mientras tanto, la causa del siniestro permanece bajo investigación.