“No le tengo rencor”: hermano pide justicia tras muerte de su gemelo en aparatoso choque

SAN ANTONIO – Los familiares de un conductor que murió luego de que otro automovilista lo impactara y lo lanzara contra un poste están pidiendo que se haga justicia por el accidente.

Pedro Guadarrama Pedroza, de 27 años, falleció a causa de heridas contundentes que sufrió durante el aparatoso choque ocurrido la madrugada de este 28 de agosto, según el forense.

"El viernes lo pasé a dejar a su casa y al otro día, pues teníamos que ir a trabajar, ¿verdad? Y pues pasé por él y desde ahí fue cuando yo empecé a sentir un presentimiento porque llegué a su casa, no estaba su camioneta, le silbé, me bajé a tocarle y nunca salió, y pues en mi mente, me imaginé varias cosas menos su despedida", explicó Jesús Emmanuel Pedroza, hermano gemelo de la víctima.

La policía dijo que Pedroza cruzaba la intersección de W Southcross Boulevard y S Zarzamora Street en una camioneta, con un semáforo en verde cuando el chofer de un Dodge Charger se pasó la luz roja, chocando con él.

El impacto provocó que la camioneta de Pedroza impactara un poste, causándole la muerte.

Según la policía, el conductor del Dodge Charger fue llevado a un hospital y después trasladado a la Cárcel del Condado Bexar una vez fue dado de alta. Su pasajero también tuvo que ser hospitalizado.

"No le tengo rencor, no le deseo el mal, no le deseo el bien, simplemente quiero justicia y no por mis manos ni por las de nadie más, sino que por la ley", añadió Pedroza.

La policía no reveló de inmediato los cargos que enfrenta el chofer del auto.