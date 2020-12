Implementarán campañas de control de tráfico en navidad y año nuevo

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) anunció durante la mañana del lunes, 21 de diciembre, que sus campañas anuales de control de tráfico de navidad y año nuevo comenzarán el miércoles, 23 de diciembre.

DPS les recuerda a los conductores que celebren la temporada navideña de manera responsable practicando hábitos de conducción seguros y obedeciendo todas las leyes de tránsito.

“Otro año está llegando a su fin, y aunque hay muchas razones para celebrar, todos debemos recordar hacerlo de manera responsable para ayudar a mantener seguras nuestras carreteras”, dijo el director de DPS, Steven McCraw. “Los policías de DPS aumentarán los patrullajes durante las vacaciones, al igual que muchos de nuestros compañeros de aplicación de la ley en todo el estado, y estaremos atentos a los conductores que no obedezcan la ley y pongan en peligro a otros. La seguridad pública es nuestra principal prioridad y alentamos a todos los conductores a que pongan la seguridad en primer lugar mientras celebran esta temporada navideña”.

Como parte de dos iniciativas de “Operation Holiday”, los oficiales con DPS aumentarán sus prácticas de aplicación de la ley a partir del miércoles, 23 de diciembre, hasta el sábado, 26 de diciembre, así como del jueves, 31 de diciembre, al viernes, 1 de enero. Simultáneamente, la operación nacional conocida como Operation CARE (Crash Awareness and Reduction Effort) se ejecutará desde el 23 de diciembre hasta el 3 de enero.

El objetivo de estos esfuerzos es aumentar la seguridad en las carreteras de Texas. Los policías de DPS buscarán conductores que violen la ley, incluidos aquellos que conducen a alta velocidad, conducen en estado de ebriedad (DWI), no usan el cinturón de seguridad, conducen sin seguro y no cumplen con la ley estatal “Move Over, Slow Down”, entre otras infracciones de tránsito.

Durante la navidad y año nuevo del 2019, DPS emitió un total de más de 169,000 advertencias y multas, incluidas 15,786 multas por exceso de velocidad; 2,105 infracciones por la falta del uso de cinturones de seguridad y asientos para niños; 3,465 multas por conducir sin seguro y 1,300 por violaciones de la ley “Move Over, Slow Down”. Los esfuerzos del año pasado también resultaron en 787 arrestos por DWI, 609 arrestos por delitos graves y 555 arrestos por fugitivos.

Ante ello, DPS ofrece los siguientes consejos de seguridad para la temporada navideña: