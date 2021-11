“Luces de Esperanza”: Texas A&M San Antonio invita a la comunidad a evento familiar

SAN ANTONIO – La Universidad Texas A&M San Antonio se une a la lista de lugares que ofrecen espectáculos de luces para celebrar las fiestas de fin de año.

Y es que el campus será iluminado con más de 30,000 luces en un evento gratuito, que estará abierto al público.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Luces de Esperanza” dará inicio a las 6 p.m. de este martes 30 de noviembre, con actividades para chicos y grandes, como un laberinto de nieve, música, restaurantes ambulantes, un espectáculo de luces láser, y más.

Este 2021 será el sexto año que se realiza este evento, aunque en 2020 fue virtual por la pandemia de COVID-19.

El campus de Texas A&M San Antonio se ubica en One University Way, al sur de San Antonio.