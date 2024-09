¿Los leerías? Libros prohibidos están disponibles en una biblioteca de San Antonio

SAN ANTONIO – Libros que han sido censurados o restringidos están disponibles en la Biblioteca Pública de San Antonio por tiempo limitado.

Se informó que, en coordinación con la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, la Biblioteca Pública de San Antonio se une a la Semana de los Libros Prohibidos.

Este evento anual, que se extenderá hasta este sábado, celebra el acceso libre y sin restricciones a la información.

Según notas compartidas en la página web de Biblioteca Pública de San Antonio, los títulos presentados incluyen:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Gender Queer - Autobiografía que relata un viaje de identidad propia que incluye la lucha por salir del armario ante la familia y la sociedad, así como explicar lo que significa ser no binario y asexual.

The Perks of Being a Wallflower - Novela que narra la vida de un personaje llamado Charlie, un estudiante de primer año que a través de las cartas que escribe se desahoga acerca de la exploración de la sexualidad y el reciente suicidio de su mejor amigo.

Sold - Lakshmi, de trece años, abandona su pobre hogar en las montañas de Nepal pensando que va a trabajar en la ciudad como empleada doméstica, pero descubre que la han vendido como esclava sexual en la India.

La lista completa de los principales libros prohibidos de 2023 se puede encontrar en este enlace.