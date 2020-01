Motociclista gravemente herida en choque en el Loop 410

SAN ANTONIO – Una motociclista sufrió graves heridas al chocar con otro vehículo al noroeste de San Antonio.

Un reporte policiaco preliminar identificó a la víctima como Marnie Teresa Stokes, de 24 años y quien se encuentra en condición grave en el hospital University.

Según el informe, la mujer conducía una motocicleta por las vías con dirección al oeste del Loop 410, a la altura de Culebra Road, cuando chocó con una minivan que iba integrándose al periférico.

El conductor de la camioneta declaró a los investigadores que no vio a la motociclista al ingresar a los carriles del Loop 410, dijo la policía.

No obstante, él se mantuvo en el lugar tras el accidente ocurrido este martes poco después de las 10 p.m., no estaba bajo los efectos de ningún estupefaciente y cooperó con la investigación, agregó la policía. No se espera que el hombre enfrente cargos criminales.