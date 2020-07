“No pudimos hacer nada”: Mujer que perdió dos familiares por COVID-19

SAN ANTONIO - El número de víctimas mortales a causa del COVID-19 continúa aumentando, pero también el dolor de las familias por la pérdida de sus seres queridos.

El dolor que en estos momentos sufre la familia Rivera es inexplicable. No únicamente por la pérdida de su madre, si no también de una de las hermanas.

“Es muy difícil pensar que ya no lo volvimos a ver y que no pudimos hacer nada. Que ni nosotros aquí como hermanos nos podemos juntar porque, como le digo, todos estamos enfermos y no nos podemos unir ni siquiera para darnos un abrazo”, expresó Adela Villarreal Rivera.

Al menos siete personas dentro de esta familia se contagiaron con el COVID-19. El virus ahora mantiene a otra de ellas al borde de la muerte.

Para esta familia, el dolor más duro es no haberse podido despedir de ellas y solo recibir cenizas de quiénes fueran dos grandes seres.