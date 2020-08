Ofrecen servicios de ayuda mental a evacuados por el huracán Laura

SAN ANTONIO - La universidad Our Lady of the Lake (OLLU, por sus siglas en inglés) ofrecerá servicios gratuitos de teleterapia a los evacuados por el huracán Laura a través de su servicio de consejería comunitaria.

La teleterapia, también conocida como telepsicología o telemedicina, implica hablar con un profesional de salud mental autorizado de forma remota.

“Ofrecemos terapia individual, de pareja y familiar. Recibir servicios poco después de este tipo de evento ayuda a las personas a identificar sus recursos y avanzar más rápidamente”, dijo Bernadette Solórzano, directora de la clínica.

En esta iniciativa participan estudiantes de maestría y doctorado, quienes brindan servicios bajo la supervisión directa y en vivo de profesionales de la salud mental con licencia.

Los evacuados que deseen recibir asistencia para su salud mental pueden llamar al 210-434-1054 y programar una cita. También pueden escribir un correo electrónico a ccs@ollusa.edu.

Para obtener más información sobre estos servicios accede a este enlace.